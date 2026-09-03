Trasparenza assoluta del tecnico parigino dopo l'addio da 145 milioni: il posto da titolare si guadagna sul campo, senza eccezioni
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Il 29 del Liverpool Bradley Barcola è stato senza dubbio uno dei protagonisti assoluti della sessione estiva di calciomercato. L'esterno francese ha lasciato ufficialmente il Paris Saint-Germain per legarsi al Liverpool, che ha chiuso un'operazione faraonica da circa 145 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. Una firma fortemente voluta dalla dirigenza dei Reds e dal tecnico Andoni Iraola per individuare l'erede ideale di Mohamed Salah. A fare chiarezza sui motivi dell'addio ci ha pensato proprio l'allenatore del PSG, Luis Enrique, con dichiarazioni improntate alla massima trasparenza.
Luis Enrique non fa sconti con Barcola: "questa è la vita, bisogna accettarlo"Il tecnico asturiano ha affrontato l'argomento senza filtri, anticipando le ragioni che hanno spinto il giocatore a chiedere la cessione. Luis Enrique ha rivendicato con fermezza la propria filosofia di gestione del gruppo: in una rosa di altissimo livello come quella parigina, il posto da titolare non è un diritto acquisito ma un traguardo da meritarsi quotidianamente.
Queste le parole del tecnico spagnolo: "Voleva andarsene perché desiderava più tempo di gioco e un ruolo più importante nella squadra. E non posso concederlo a chiunque, perché bisogna guadagnarselo in allenamento e in partita. È stato molto importante, è un giocatore molto apprezzato dai compagni. È difficile per tutti perché Bradley è una persona incredibile. Ho sempre parlato bene di lui. In futuro, sarà normale che giocatori che sono stati molto importanti per la squadra se ne vadano, ma questa è la vita, bisogna accettarlo."
Il valore umano e la crescita: dall'arrivo dal Lione all'addioOltre al peso specifico in campo, Luis Enrique ha voluto rendere omaggio allo spessore umano del ragazzo e allo straordinario percorso di maturazione compiuto dall'esterno fin dal suo arrivo a Parigi. Una crescita costante che ha fatto bene sia al calciatore che al club, rendendo la separazione dolorosa ma inevitabile per il bene di entrambe le parti.
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