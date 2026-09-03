Il 29 del Liverpool Bradley Barcola è stato senza dubbio uno dei protagonisti assoluti della sessione estiva di calciomercato. L'esterno francese ha lasciato ufficialmente il Paris Saint-Germain per legarsi al Liverpool, che ha chiuso un'operazione faraonica da circa 145 milioni di euro complessivi, bonus inclusi. Una firma fortemente voluta dalla dirigenza dei Reds e dal tecnico Andoni Iraola per individuare l'erede ideale di Mohamed Salah. A fare chiarezza sui motivi dell'addio ci ha pensato proprio l'allenatore del PSG, Luis Enrique, con dichiarazioni improntate alla massima trasparenza.

Luis Enrique non fa sconti con Barcola: "questa è la vita, bisogna accettarlo"

Il tecnico asturiano ha affrontato l'argomento senza filtri, anticipando le ragioni che hanno spinto il giocatore a chiedere la cessione.di gestione del gruppo: in una rosa di altissimo livello come quella parigina,acquisito ma un traguardo da meritarsi quotidianamente.

Queste le parole del tecnico spagnolo: "Voleva andarsene perché desiderava più tempo di gioco e un ruolo più importante nella squadra. E non posso concederlo a chiunque, perché bisogna guadagnarselo in allenamento e in partita. È stato molto importante, è un giocatore molto apprezzato dai compagni. È difficile per tutti perché Bradley è una persona incredibile. Ho sempre parlato bene di lui. In futuro, sarà normale che giocatori che sono stati molto importanti per la squadra se ne vadano, ma questa è la vita, bisogna accettarlo."

PARIGI, FRANCIA - 4 NOVEMBRE: Bradley Barcola del PSG osserva la partita della quarta giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Paris Saint-Germain e Bayern Monaco al Parco dei Principi il 4 novembre 2025 a Parigi, Francia. (Foto di Franco Arland/Getty Images)

Il valore umano e la crescita: dall'arrivo dal Lione all'addio

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Oltre al peso specifico in campo,e allo straordinario percorso di maturazione compiuto dall'esterno fin dal suo arrivo a Parigi. Una crescita costante che ha fatto bene sia al calciatore che al club, rendendo la separazione dolorosa ma inevitabile per il bene di entrambe le parti.Di seguito le dichiarazioni al miele di Luis Enrique