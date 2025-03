Qatar Sports Investments ci riprova di nuovo. Come riporta il quotidiano spagnolo Marca, il gruppo presieduto da Nasser Al Khelaifi si sarebbe nuovamente fatto avanti per l'acquisto del Malaga . Il club andaluso, che occupa il 15° posto nella Segunda Division (la Serie B spagnola), è attualmente sotto amministrazione giudiziaria, che ha sempre reso difficoltosa qualsiasi operazione di acquisto, anche da parte di QSI . Al momento non sarebbe stata lanciata alcuna offerta da parte del fondo qatariota ma nel caso alla fine la cessione si dovesse concretizzare per Nasser Al Khelaifi si tratterebbe del terzo club in mano sua, dopo PSG e Braga (di quest'ultimo ne è azionista di minoranza).

Secondo Marca, il fondo QSI sta studiando da tempo l'acquisto di Malaga perché la considera un progetto più che attraente. In primo luogo per la grande storia calcistica del club (fondato nel 1904) e il suo potenziale, i piani di ristrutturazione del suo stadio e il fatto che sarà una delle sedi della Coppa del Mondo 2030. Ad attirare l'attenzione dello sceicco e dei compagni, inoltre, sarebbe anche il vivaio giovani del club andaluso, con il nuovo centro di allenamento appena inaugurato nel 2023. Il Qatar sarebbe anche attratto dal fatto che Malaga è una città con un solo club e la sesta città più grande e una delle più turistiche della Spagna. Se, dunque, per Al Khelaifi un possibile acquisto del club sarebbe un'opportunità per incrementare la sua influenza nel mondo calcistico, per i tifosi del biancoblu sarebbe una ghiotta opportunità per riaffacciarsi al calcio dei grandi.