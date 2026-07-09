Nelle polemiche che hanno fatto seguito ad Argentina-Egitto ha voluto dire la sua, schierandosi, anche il sindaco di New York, Zohran Mamdani. Che si è schierato apertamente a favore della squadra egiziana.

Former amateur football player and New York City Mayor Zohran Mamdani said Egypt ‘got robbed’ in its World Cup round-of-16 loss to Argentina while speaking at an event announcing faster bus service. pic.twitter.com/IlWBeCPM5M — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 8, 2026

Argentina-Egitto: Mamdani attacca: "L'Egitto è stato derubato"

Rimangono le polemiche dopo la vittoria allo scadere dell' Argentina contro l'agli. Polemiche generate dal fatto che l'arbitro del match, il signor, ha annullato, dopo essere stato richiamato dal VAR, il gol dello 0-3 dell'Egitto. Il motivo del provvedimento: un fallo di Marawan Attia avvenuto ben 20 secondi prima della marcatura. Per buona parte della gara, infatti, la squadra africana aveva clamorosamente condotto sull'Albiceleste segnando due reti con le firme di Ziko e Ibrahim. Negli ultimi quindici minuti è poi partita una, altrettanto clamorosa, rimonta della formazione dicon con gol di Romero, dell'ex Barcellona , e infine diin pieno recupero.

Terminato il match sono scoppiate proteste e polemiche, riguardo a presunti favoritismi della FIFA per l'Argentina, e con tanto di proteste formali della federazione egiziana. Il tecnico egiziano, Hassam, ha accusato la FIFA di aver manipolato il torneo per tenere dentro Messi e i campioni in carica. Alle polemiche, inoltre, durante un evento dedicato al trasporto pubblico cittadino, si è unito il sindaco di New York. Secondo Mamdani, infatti, "L'Egitto è stato derubato alla luce del sole". Il primo cittadino della Grande Mela, che ospiterà la finale al MetLife Stadium, ha poi rincarato la dose scherzando con i giornalisti: "Riguarderò nel tempo libero i replay del furto, bisogna mandare al diavolo il VAR".

Non è la prima volta che Mamdani, tra l'altro grande appassionato di calcio e tifoso dell'Arsenal, critica e attacca l'organizzazione del presidente Infantino. Era già successo, e sempre riguardo al Mondiale, per il caro biglietti e per i divieti imposti ai tifosi negli stadi.