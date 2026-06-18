Sostenere che il calcio sia ben più di uno sport è, spesso, una frase fatta. Ma, non è il caso di ciò che è accaduto dal ritiro della Corea del Sud. Gli asiatici, vittoriosi al debutto contro la Cechia grazie al 2-1 maturato in rimonta e nella ripresa, possono festeggiare anche per la nascita della figlia del loro portiere titolare. Peccato che Kim Seung-gyu, alla quarta partecipazione ad un mondiale insieme a Son, non abbia potuto assistere alla nascita della propria bambina, impegnato con la nazionale.

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365

La storia curiosa di Kim Seung-gyu

Uno dei cardini della nazionale sudcoreana, insieme a, ex, è il portiere 35enne. Autentica istituzione in patria, l'estremo difensore in forza alha debuttato con la propria nazionale contro la, battendoe compagni 2-1. Ma a far parlare di sé non è stata la prestazione offerta, seppur positiva, bensì la nascita della primogenita.

AL RAYYAN, QATAR - NOVEMBER 24: Seunggyu Kim della Corea del Sud fa una parata su un tentativo di Darwin Nunez dell'Uruguay durante la partita del Gruppo H della Coppa del Mondo FIFA Qatar 2022 tra Uruguay e Corea del Sud allo Stadium della Education City il 24 novembre 2022 a Al Rayyan, Qatar.(Photo by Buda Mendes/Getty Images)

Lo scalpore è scaturito dall'impossibilità ad essere presente al momento del parto. Kim ha ammesso che la decisione è stata sofferta, pur affermando di comprendere cosa significhi rappresentare il proprio paese in un Mondiale. Ha aggiunto di aver ricevuto sostegno dalla sua famiglia e di sperare di ripagare questo sacrificio con ottime prestazioni.

🇰🇷Galibiyetin ardından Güney Koreli futbolcular: Kim Min-Jae, Hyeon-Gyu Oh ve kaleci Kim Seung-Gyu 📸 pic.twitter.com/a6mmCiDNde — TRT Spor (@trtspor) June 12, 2026

Il cammino della Corea del Sud

Iniziato al meglio il proprio percorso al Mondiale, gli asiatici adesso sono attesi dalla partita più complicata del girone. Contro ci sarà il, uno dei tre paesi ospitanti, alle 03:00 ora italiana all'Estadio Akron di. I nordamericani, spinti dalla propria gente, saranno un osso duro per i sudcoreani ma con un pareggio entrambe si qualificherebbero ai sedicesimi, in virtù dei due successi all'esordio. La vittoria contro laha mostrato l'organizzazione, la velocità di gioco e l'estrema verticalità della Corea del Sud , piena di giocatori che militano in Europa e con due veterani,e proprio, gli unici due calciatori delle Tigri d'Asia a prendere parte a 4 Mondiali consecutivi.

Se vuoi accedere al palinsesto di eventi sportivi in STREAMING GRATIS, registrati su Bet365