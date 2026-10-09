Un po' di campionato italiano nel club di Madrid
Getafe, che festa al Bernabeu: musica nello spogliatoio dopo la vittoria sul Real Madrid
Una delle partite che andrà in scena nel corso della giornata di domani metterà di fronte il Barcellona ed il Getafe. I due club, infatti, si affronteranno in occasione dell'ottava giornata della Liga Spagnola 2026/2027. L'incontro avrà inizio alle ore 18:30 presso il Camp Nou, impianto sportivo della squadra catalana. Per la sfida contro i Campioni di Spagna allenati da Hansi Flick, il club di Madrid potrà fare affidamento su diversi giocatori. Tra questi, ce ne sono quattro che hanno avuto esperienze in Serie A. Qualcuno ha avuto modo di lasciare il segno sia in campionato che in ambito internazionale, c'è chi ha vinto qualcosa giocando poco ed anche chi, invece, non ha avuto un impatto positivo.
I calciatori del Getafe che hanno giocato in Serie ATra le fila del club allenato da José Bordalas figurano diverse vecchie conoscenze della massima divisione italiana. Per la precisione sono quattro calciatori ed il primo risponde al nome di Borja Mayoral. Prodotto del settore giovanile del Real Madrid con cui ha vinto la Champions League nel 2018, l'attaccante ha vestito dal 2020 al gennaio 2022 la maglia della Roma, club al quale i Blancos l'hanno ceduto con la formula del prestito biennale. Arrivato come vice-Dzeko, col passare dei mesi lo spagnolo inizia a giocare sempre di più da titolare a causa dei problemi tra il bosniaco ed il tecnico Paulo Fonseca. Mayoral termine la sua prima annata italiana con 17 gol, di cui 10 in A e sette in Europa League.
La seconda stagione giallorossa del classe 1997 termina nel mese di gennaio di quattro anni fa, quando il Real Madrid l'ha ceduto proprio al Getafe. Un altro ex del nostro campionato è Martin Satriano, compagno di reparto di Mayoral. Classe 2001, l'uruguaiano arriva in Italia grazie all'Inter, con cui esordisce nell'agosto 2021. Nel gennaio del 2022, senza giocare, vince la Supercoppa Italiana. Subito dopo questo successo iniziano i vari prestiti tra cui quello all'Empoli nella stagione 2022/2023, durante la quale segna due reti in 30 partite di A. Dal mese di gennaio di quest'anno, Satriano gioca per il club di Madrid che, dopo averlo preso in prestito con diritto di riscatto, due mesi più tardi l'ha acquistato definitivamente.
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