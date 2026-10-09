Una delle partite che andrà in scena nel corso della giornata di domani metterà di fronte il Barcellona ed il Getafe. I due club, infatti, si affronteranno in occasione dell'ottava giornata della Liga Spagnola 2026/2027. L'incontro avrà inizio alle ore 18:30 presso il Camp Nou, impianto sportivo della squadra catalana. Per la sfida contro i Campioni di Spagna allenati da Hansi Flick, il club di Madrid potrà fare affidamento su diversi giocatori. Tra questi, ce ne sono quattro che hanno avuto esperienze in Serie A. Qualcuno ha avuto modo di lasciare il segno sia in campionato che in ambito internazionale, c'è chi ha vinto qualcosa giocando poco ed anche chi, invece, non ha avuto un impatto positivo.

I calciatori del Getafe che hanno giocato in Serie A

Tra le fila del club allenato dafigurano diverse vecchie conoscenze della massima divisione italiana. Per la precisione sono quattro calciatori ed il primo risponde al nome di. Prodotto del settore giovanile delcon cui ha vinto lanel, l'attaccante ha vestito dalal gennaiola maglia della Roma , club al quale i Blancos l'hanno ceduto con la formula del. Arrivato come, col passare dei mesi lo spagnolo inizia a giocare sempre di più da titolare a causa dei problemi tra il bosniaco ed il tecnico. Mayoral termine la sua prima annata italiana congol, di cui 10 in A e sette in

Getafe, Spagna - 13 settembre 2026: Martín Satriano del Getafe sfidato da Ximo Navarro del Deportivo A Coruña durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Getafe e Deportivo A Coruña al Coliseum Alfonso Perez. (Foto di Angel Martinez/Getty Images)

La seconda stagione giallorossa del classe 1997 termina nel mese di gennaio di quattro anni fa, quando il Real Madrid l'ha ceduto proprio al Getafe. Un altro ex del nostro campionato è Martin Satriano, compagno di reparto di Mayoral. Classe 2001, l'uruguaiano arriva in Italia grazie all'Inter, con cui esordisce nell'agosto 2021. Nel gennaio del 2022, senza giocare, vince la Supercoppa Italiana. Subito dopo questo successo iniziano i vari prestiti tra cui quello all'Empoli nella stagione 2022/2023, durante la quale segna due reti in 30 partite di A. Dal mese di gennaio di quest'anno, Satriano gioca per il club di Madrid che, dopo averlo preso in prestito con diritto di riscatto, due mesi più tardi l'ha acquistato definitivamente.

Dall'attacco si passa alla difesa con. Nato in Russia nelma naturalizzato georgiano, il giocatore approda in Italia nelgrazie al. Alla sua prima stagione nel Belpaese, il difensore centrale disputa 12 partite mentre in quella seguente passa in prestito all'Empoli. Tuttavia, non gioca nessun match col club toscano avendo riportato unal. In seguito torna al Torino e, dopo una stagione con zero presenze, resta. Concludiamo con un altro difensore che risponde al nome di. Terzino sinistro colombiano, ha giocato in prestito all'nella stagione. Tuttavia, in 13 partite non ha lasciato il segno e gli Orobici lo rispediscono alnel mercato invernale.