Kylian Mbappé risponde alle critiche. Il calciatore francese è intervenuto sui social in risposta alle parole di un giornalista spagnolo. Il commentatore ha accusato il francese di essersi messo contro il Real Madrid dopo il rifiuto del club nel sostenerlo nella corsa al Pallone d'Oro. Il commento ironico dell'attaccante

Mbappé arrabbiato per il Pallone d'Oro? La risposta della stella

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. Questa volta a giudicare la stella del Real Madrid è stato, giornalista di. Il commentatore, parlando su Radio Marca appunto, avrebbe rivelato che il francese non sarebbe soddisfatto della posizione dei blancos riguardo la sua corsa al Pallone d'Oro.Il giornalista ha raccontato: "Quello che mi è stato detto è che la settimana del derby,". Ma la società non avrebbe accettato la richiesta: "Il club non ha ceduto., e come ho detto, non è normale essere ridotti a 10 uomini e girare per il campo. Mbappé era arrabbiato". Ovviamente il derby a cui si riferisce Tinto è quello perso contro l'Atletico , gara nella quale il Real Madrid non ha fornito una buona prestazione.

Ma Tinto ha anche svelato che l'ex attaccante del PSG avrebbe chiesto anche a Zidane il suo sostegno. "Sembra che abbia chiesto anche a Zidane di fare questo sforzo. Ovviamente Zidane non ha potuto farlo perché anche Dembélé è candidato al Pallone d'Oro". Il giornalista ha poi aggiunto: "Tutto ciò che sta succedendo è deplorevole".

MADRID, SPAGNA – 20 SETTEMBRE: Kylian Mbappé del Real Madrid osserva durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Atlético de Madrid e Real Madrid al Riyadh Air Metropolitano, il 20 settembre 2026 a Madrid, Spagna. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Kylian però non le ha mandate a dire. Il calciatore, stanco di ritrovarsi al centro di queste voci, ha risposto piccato sotto il post Instagram della trasmissione. Il commento del francese, accompagnato da delle emoji di risate: "Sì, beh, sì, e ho anche litigato con la mia prozia".