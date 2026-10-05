"Ho litigato anche con la mia prozia": così Mbappé risponde ad un giornalista che lo ha accusato di essersi messo contro il Real Madrid.
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Kylian Mbappé risponde alle critiche. Il calciatore francese è intervenuto sui social in risposta alle parole di un giornalista spagnolo. Il commentatore ha accusato il francese di essersi messo contro il Real Madrid dopo il rifiuto del club nel sostenerlo nella corsa al Pallone d'Oro. Il commento ironico dell'attaccante
Mbappé arrabbiato per il Pallone d'Oro? La risposta della stellaNon si fermano le polemiche nei confronti di Kylian Mbappé. Questa volta a giudicare la stella del Real Madrid è stato Javier Tinto, giornalista di Radio Marca. Il commentatore, parlando su Radio Marca appunto, avrebbe rivelato che il francese non sarebbe soddisfatto della posizione dei blancos riguardo la sua corsa al Pallone d'Oro.
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Ma Tinto ha anche svelato che l'ex attaccante del PSG avrebbe chiesto anche a Zidane il suo sostegno. "Sembra che abbia chiesto anche a Zidane di fare questo sforzo. Ovviamente Zidane non ha potuto farlo perché anche Dembélé è candidato al Pallone d'Oro". Il giornalista ha poi aggiunto: "Tutto ciò che sta succedendo è deplorevole".
Kylian però non le ha mandate a dire. Il calciatore, stanco di ritrovarsi al centro di queste voci, ha risposto piccato sotto il post Instagram della trasmissione. Il commento del francese, accompagnato da delle emoji di risate: "Sì, beh, sì, e ho anche litigato con la mia prozia".
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