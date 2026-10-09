Dopo sole tre stagioni, l'esperienza di Kylian Mbappé con la maglia del Real Madrid potrebbe arrivare ad una conclusione. Negli ultimi giorni, infatti, in Francia hanno iniziato a circolare delle voci che riguardano il possibile addio del fuoriclasse francese, il quale potrebbe lasciare il club della capitale spagnola. Non sono stati fatti nomi di nuove destinazioni o di sostituti che i Blancos potrebbero prendere in considerazione, ma soltanto la possibilità che l'avventura a Madrid dell'ex attaccante di Monaco e Paris Saint-Germain potrebbe terminare dopo quest'annata. Inoltre, si pensa anche all'ipotesi rescissione contrattuale da parte di Mbappé. In questo modo, però, il capitano della Nazionale Francese rischierebbe di ricevere delle sanzioni dato che non rispetterebbe il contratto col Real Madrid. Infatti, il giocatore è legato al club fino al 2029.

Cosa rischia Mbappé in caso di addio al Real Madrid

Nelle scorse ore, il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo ha riportato alcuni dettagli su Mbappé e la possibilità che possa lasciare il Real. L'attaccante francese, il cui contratto con le Merengues scadrà il 30 giugno 2029, potrebbe dire addio al club già al termine della stagione in corso. Nel caso in cui l'ex Psg dovesse decidere di lasciare la squadra della Liga Spagnola optando per la rescissione contrattuale, potrebbero verificarsi due conseguenze. La prima riguarda una regola dello, che entrerà in vigore a partire daldel. Secondo questo regolamento, il Real Madrid avrebbe diritto ad undei danni nel caso in cui il giocatore non dovesse rispettare il proprio contratto.

Madrid, Spagna - 20 settembre 2026: Kylian Mbappé del Real Madrid in azione durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Atletico Madrid e Real Madrid al Riyadh Air Metropolitano. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Oltre al lato economico, Mbappé rischierebbe di prendere una sanzione anche dal lato sportivo e ciò sarebbe grave per un calciatore che, a dicembre, compirà 28 anni. Infatti, se l'attaccante dovesse decidere di violare l'accordo col Real, il club potrebbe prendere la decisone di presentare un reclamo alla FIFA. In questo caso, il giocatore francese rischierebbe una squalifica dai quattro ai sei mesi da qualsiasi competizione per club. Tuttavia, nel periodo della squalifica Mbappé potrebbe giocare per la Nazionale. Ovviamente, se le parti dovessero raggiungere un accordo sulla rescissione, non verrebbe applicata nessuna sanzione ai danni del calciatore.