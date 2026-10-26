Tra le squadre che hanno avuto modo di scendere in campo nel corso del fine settimana da poco passato figura anche il Valencia. La squadra spagnola, infatti, sabato 24 ottobre ha affrontato il Villarreal in occasione della decima giornata della Liga 2026/2027. I Blanquinegros hanno ospitato il Submarino Amarillo presso il Mestalla, impianto sportivo in cui giocano le loro gare casalinghe. A seguito della sconfitta per 1-2 con tanto di secondo gol subito quasi a fine partita, continua la maledizione del club della Comunità Valenciana quando disputa match di campionato tra le mura amiche. Oltre a ciò, va avanti anche il periodo negativo della squadra, la quale si trova in zona retrocessione.

Valencia, crisi di risultati in casa: una sola vittoria nelle ultime nove partite

In questo momento, la squadra che ha come allenatore l'ex commissario tecnico deloccupa la penultima posizione nella classifica della Liga Spagnola. Ad oggi, Els Che ha totalizzato soltantopunti ottenuti grazie all'unica vittoria in quest'edizione del campionato, quella contro ilper, e tre pareggi contro. Nell'ultimo turno della massima divisione nazionale, il Valencia ha perso 1-2 tra le mura amiche contro il Villarreal. Dopo l'iniziale vantaggio col rigore di, i padroni di casa hanno perso avendo subito i gol dial 69' eal 96'.Oltre alla crisi di risultati in campionato, sta andando avanti anche la maledizione dei match casalinghi. Infatti, prendendo in considerazione anche la passata stagione, i Blanquinegros hanno ottenuto soltanto una vittoria su nove match disputati presso il Mestalla. L'ultimo successo risale alquando Els Che, contro ilgià Campione di Spagna, ha vintograzie alle reti di

Valencia, Spagna - 24 ottobre 2026: Ayoze Perez del Villarreal sfidato da Daniel Raba del Valencia durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Valencia e Villarreal all'Estadi de Mestalla. (Foto di Francisco Macia/Getty Images)

Oltre al successo appena citato, il club della Comunità Valenciana ha collezionato cinque sconfitte contro Atlético Madrid (0-2), Betis Siviglia (0-1), Barcellona (0-5), Real Sociedad (2-3) e quello già menzionato di due giorni fa contro il Submarino Amarillo. A ciò si aggiungono anche tre pareggi contro Rayo Vallecano (1-1), Celta Vigo e Bilbao entrambi a reti bianche. Inoltre, preoccupa anche il dato sui gol segnati dato che ne sono soltanto sei mentre quelli subiti sono a quota quindici.