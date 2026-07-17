Lo scorso mese, il Milan non aveva ancora una dirigenza e tra gli obiettivi c'era Markus Krosche. Il club di Serie A, infatti, aveva messo nel mirino di dirigente dell'Eintracht Francoforte, al quale gli avrebbe affidato il ruolo di direttore tecnico. Il tedesco, poi, avrebbe portato con se Timmo Hardung in qualità di direttore sportivo. Alla fine, però, la trattativa tra le parti è saltata. Di recente, il dirigente dell'Eintracht ha parlato dell'interesse che il Diavolo aveva nei suoi confronti.

Krosche parla delle voci sul Milan: "Adesso sono all'Eintracht e mi sento a mio agio"

Dopo aver esonerato, il Milan ha iniziato subito ha ricerca per il nuovo allenatore e per i vari membri della dirigenza. Tra i vari nomi per l'organigramma societario era spuntato anche quello di Krosche, attuale direttore sportivo dell'. Ad un certo punto, i rossoneri avevano anche trovato l'accordo con il dirigente, il quale sarebbe diventato il nuovo direttore tecnico del Diavolo. Con lui sarebbe arrivato anche Hardung come direttore sportivo. Tuttavia, l'Eintracht non era a conoscenza di tutto ciò e ha iniziato a chiedere al Milan un importante. Alla fine, la trattativa è saltata e Krosche è rimasto con le Aquile.

Francoforte sul Meno, Germania - 16 maggio 2026: Markus Krosche, direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte, osserva prima della partita di Bundesliga tra Eintracht Francoforte e Stoccarda al Deutsche Bank Park. (Foto di Alex Grimm/Getty Images)

Di recente, il sito tedesco Kicker ha intervistato il dirigente dell'Eintracht Francoforte, il quale ha parlato dell'interesse che il Milan aveva nei suoi confronti. Le sue parole: "Dirò soltanto una cosa riguardante quest'argomento. In questo momento ho un impegno molto chiaro con l'Eintracht Francoforte. Adesso quindi, tutto il resto non era e non è qualcosa che mi riguarda. Non ho mai detto nulla su queste voci. Ora sono sotto contratto con l'Eintracht e qui mi sento molto a mio agio".