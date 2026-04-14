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Liga Portoghese

Mourinho attende l’esito della squalifica: rischia di saltare il derby contro lo Sporting

Mourinho attende l’esito della squalifica: rischia di saltare il derby contro lo Sporting - immagine 1
La partita tra le due grandi squadre del Portogallo mette il palio punti importanti in vista della qualificazione ai preliminari di Champions League
Jacopo del Monaco
Jacopo del Monaco

Nei prossimi giorni avrà luogo la grande sfida che metterà di fronte lo Sporting Lisbona ed il Benfica allenato da José Mourinho. I due club, infatti, giocheranno nel Derby Eterno valevole per la trentesima giornata della Liga Portoghese. Il match che avrà inizio alle ore 19:00 di domenica 19 aprile metterà di fronte la seconda e la terza in classifica. Tra loro ci sono soltanto due punti di differenza ed una vittoria potrebbe essere importante per la qualificazione ai preliminari della prossima Champions League. Domenica, però, le Aguias potrebbero fare a meno del proprio tecnico, che rischia di saltare il match a causa di una squalifica, il cui esito è ancora da rivelare.

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Lisbona, Portogallo - 28 gennaio 2026: José Mourinho, allenatore del Benfica, reagisce durante la partita di Champions League tra Benfica e Real Madrid all'Estadio Da Luz. (Foto di Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Benfica, Mourinho attende l'esito di una squadra che gli farebbe saltare il derby contro lo Sporting

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Il quotidiano sportivo A Bola ha riportato che Mourinho sta ancora aspettando l'esito del TAS, ovvero il Tribunale Arbitrale dello Sport, per la sospensione di undici giorni che il Consiglio Disciplinare della Federcalcio Portoghese gli ha inflitto. Ciò è collegato a quanto accaduto durante la partita del mese scorso tra Benfica e Porto terminata 2-2. Dopo il gol della sua squadra, lo Special One ha calciato un pallone che sarebbe finito in direzione della panchina del Porto. A causa di quest'episodio, l'arbitro di quell'incontro ha espulso Mou che, dopo la partita, ha spiegato che voleva regalare il pallone ai tifosi perché è una cosa che fa sempre ammettendo, però, che la sua tecnica non è ottima.

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Oltre alla squalifica che gli ha fatto saltare la gara contro l'Arouca, Mourinho ha ricevuto anche una sospensione di undici giorni per un battibecco con Lucho González, vice allenatore del Porto. Il Benfica aveva presentato ricorso al Consiglio Disciplinare ottenendo un esito non favorevole e, in seguito, ha presentato un'istanza al TAS. Tuttavia, i tempi ristretti il caso è passato al Tribunale Amministrativo Centrale del Sud, il quale ha accolto il ricorso. Mou, quindi, è tornato regolarmente in panchina dal match contro il Vitoria Guimaraes nonostante la decisione del TAS sia ancora in sospeso.

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