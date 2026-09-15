Due giorni fa, Noel Gallagher si trovava all'Old Trafford per vedere il Manchester City, squadra di cui è grandissimo tifoso, affrontare il Manchester United. I due club appena menzionati, infatti, hanno giocato contro in occasione della quarta giornata della Premier League. I Citizens allenati da Enzo Maresca hanno conquistato i tre punti sul campo dei cugini grazie al gol segnato da Erling Haaland al minuto 60. A fine partita, il sopracitato cantante degli Oasis ha avuto modo di festeggiare la vittoria della sua squadre del cuore insieme ai suoi figli, i quali hanno fatto un gesto che ha reso orgoglioso il loro padre.

Noel Gallagher prova orgoglio nei confronti dei suoi figli

Da diversi anni si sa che il cantante degli Oasis ha una grande passione per il Manchester City. Spesso ne ha parlato anche in diverse interviste e, quando ne ha la possibilità, va allo stadio per supportare da vicino la sua squadra del cuore. Domenica, il volto noto della musica britannica nato nel 1967 era allo stadio coi suoi figli, che prossimamente compiranno rispettivamente diciannove e sedici anni. Inoltre, tutti e tre hanno assistito al derby di Manchester dal settore ospiti. Di conseguenza, erano abbastanza vicini ad un parte dello stadio dove c'erano principalmente tifosi dello United.

Recentemente, Gallagher ha rilasciato un'intervista a talkSPORT durante la quale ha parlato di questo momento in famiglia passato coi figli. Tra l'altro, il cantante ha rivelato che domenica ha visto per la prima volta la sfida tra City e United all'Old Trafford. Infatti, ha dichiarato: "Normalmente non andrei mai lì. Non mi piace andare in quello stadio perché possono esserci delle difficoltà quando si entra e quando si esce". Sia durante che alla fine della gara, i figli di Noel si sono fatti prendere dall'entusiasmo della sfida e facendo qualcosa che ha reso il padre molto orgogliosi.

Manchester, Inghilterra - 13 settembre 2026: Il musicista inglese degli Oasis Noel Gallagher esulta dopo la partita di Premier League 2026/27 tra Manchester United e Manchester City all'Old Trafford. (Foto di Michael Regan/Getty Images)

I due ragazzi hanno provocato la tifoseria avversaria facendo dei gesti volgari. Pieno d'orgoglio, il classe 1967 ha parlato proprio di quest'episodio: "Quando sei padre, arriva un momento della tua vita in cui guardi i tuoi figli e pensi che li hai cresciuti proprio bene. Non va dimenticato che il settore ospiti dell'Old Trafford si trova proprio di fronte a quello dei tifosi dello United. Quindi loro ti provocano tanto quanto tu provochi loro".