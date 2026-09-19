Per la sosta delle Nazionali che avrà inizio la prossima settimana, l'Olanda non farà affidamento su Wout Weghorst. La selezione europea appena menzionata, infatti, scenderà in campo in occasione delle prime quattro giornate della Nations League. Tra l'altro, gli Oranje hanno anche un nuovo commissario tecnico e risponde al nome di Xavi, il quale ha preso il posto di Ronald Koeman. Per le sue prime partite con la Nazionale, l'ex centrocampista ed allenatore del Barcellona ha preso la decisione di non convocare il sopracitato attaccante, il quale gioca in patria con la maglia del Twente. Il giocatore ha voluto commentare la mancata chiamata in Nazionale mandando un messaggio all'indirizzo del nuovo ct.

Olanda, Weghorst non convocato: la sua reazione

Tra la fine di questo mese ed i primi giorni di ottobre, Xavi collezionerà le prime quattro panchine in qualità di commissario tecnico della Nazionale Olandese. Gli Oranje si trovano neldelladella Nations League. Durante questa sosta giocheranno contro Germania due volte e. I match andranno in scena nel periodo che va dalal. Nella giornata di ieri, l'allenatore spagnolo ha annunciato i nomi dei calciatori convocati per la prima sosta della stagioneTra i giocatori scelti dal nuovo commissario tecnico della selezione europea, però, non figura quello di Weghorst.

Amsterdam, Olanda - 27 marzo 2026: Wout Weghorst dell'Olanda in azione durante l'amichevole tra Olanda e Norvegia alla Johan Cruijff Arena. (Foto di Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)

L'attaccante del Twente, che Koeman ha convocato per i Mondiali di quest'estate dalla quale l'Olanda è uscita ai sedicesimi di finale per mano del Marocco, ha parlato della mancata convocazione da parte di Xavi. A RTV Oost, infatti, il giocatore ha parlato del modo in cui ha vissuto le settimane che hanno preceduto l'annuncio. Le sue parole: "Si sapevano già le lista preliminari e ho visto che il mio nome non c'era. Nelle ultime settimane ho fatto tutto il possibile, ma non sono stato convocato. Ai Mondiali sapevo che sarebbe stata la mia ultima occasione. Ovviamente è sempre un onore rappresentare Paese, ma loro hanno deciso così". Infine, ha concluso con un messaggio diretto a Xavi: "Forse potrebbe sentire la mia mancanza".