La prima giornata della massima divisione transalpina metterà di fronte due club che vogliono puntare alle zone alte della classifica
Il Marsiglia vince 9-0 contro il Bayeux e dedica un pasillo de honor al club di quinta divisione
Manca sempre meno all'inizio della sfida di questa sera che metterà di fronte l'Olympique Marsiglia e lo Strasburgo. Le due squadre, infatti, daranno il via alla prima giornata della Ligue 1 2026/2027 e, di conseguenza, anche all'intero campionato. L'incontro avrà inizio alle ore 20:45 e si disputerà presso il Velodrome. In attesa del fischio d'inizio di questo match, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra i due club.
I precedenti tra Olympique Marsiglia e StrasburgoPer questa nuova annata, entrambe le squadre hanno preso la decisione di ingaggiare un nuovo tecnico. I padroni di casa, che hanno iniziato la scorsa stagione con Roberto De Zerbi per poi terminarla con Habib Beye, hanno scelto di affidarsi a Bruno Genesio. Gli ospiti, invece, sono passati dagli inglesi Liam Rosenior e Gary O'Neil al portoghese Hugo Oliveira. Ovviamente, questa sera sia l'OM che lo Strasburgo vogliono iniziare il campionato col piede giusto.
Fino ad ora, le due squadre si sono affrontate 116 volte col Marsiglia che ha ottenuto la vittoria in 52 occasioni. I pareggi tra i due club sono a quota 35 mentre lo Strasburgo ha vinto la sua 29ª e, fino ad ora, ultima partita contro i marsigliesi il 29 settembre di due anni fa grazie al gol di Diego Moreira, che due giorni fa è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Anche la statistica che riguarda i gol tende a favore dei padroni di casa: 199 contro i 148 degli avversari di stasera.
Le statistiche in campionatoNel corso della giornata odierna, i due club si affronteranno nella massima divisione francese per la 108ª volta nella loro storia. L'OM ha battuto Les Bleu et Blanc 45 volte e, a sua volte, ha ottenuto 28 sconfitte. Gli incontri di campionato terminati in parità, invece, sono stati 34. La scorsa stagione, i marsigliesi hanno vinto 1-2 la gara d'andata: dopo aver subito il gol di Ouattara, hanno vinto grazie alle reti di Pierre-Emerick Aubameyang ed Amir Murillo. Al ritorno, invece, dopo l'iniziale doppio vantaggio del Marsiglia grazie a Mason Greenwood ed Amine Gouiri, lo Strasburgo è riuscito a pareggiare con Sebastian Nanasi al 73' ed il rigore di Joaquin Panichelli al 97'.
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