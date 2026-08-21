Manca sempre meno all'inizio della sfida di questa sera che metterà di fronte l'Olympique Marsiglia e lo Strasburgo. Le due squadre, infatti, daranno il via alla prima giornata della Ligue 1 2026/2027 e, di conseguenza, anche all'intero campionato. L'incontro avrà inizio alle ore 20:45 e si disputerà presso il Velodrome. In attesa del fischio d'inizio di questo match, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra i due club.

I precedenti tra Olympique Marsiglia e Strasburgo

Per questa nuova annata, entrambe le squadre hanno preso la decisione di ingaggiare un nuovo tecnico. I padroni di casa, che hanno iniziato la scorsa stagione conper poi terminarla con, hanno scelto di affidarsi a. Gli ospiti, invece, sono passati dagli inglesial portoghese. Ovviamente, questa sera sia l'OM che lo Strasburgo vogliono iniziare il campionato col piede giusto.

Birmingham, Inghilterra - 19 marzo 2026: Bruno Genesio, allenatore del Lille, osserva prima del ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Aston Villa e Lille al Villa Park. (Foto di Kate McShane/Getty Images)

Fino ad ora, le due squadre si sono affrontate 116 volte col Marsiglia che ha ottenuto la vittoria in 52 occasioni. I pareggi tra i due club sono a quota 35 mentre lo Strasburgo ha vinto la sua 29ª e, fino ad ora, ultima partita contro i marsigliesi il 29 settembre di due anni fa grazie al gol di Diego Moreira, che due giorni fa è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Anche la statistica che riguarda i gol tende a favore dei padroni di casa: 199 contro i 148 degli avversari di stasera.

Le statistiche in campionato

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Nel corso della giornata odierna, i due club si affronteranno nella massima divisione francese per lanella loro storia. L'OM ha battuto Les Bleu et Blancvolte e, a sua volte, ha ottenutosconfitte. Gli incontri di campionato terminati in parità, invece, sono stati. La scorsa stagione, i marsigliesi hanno vintola gara d'andata: dopo aver subito il gol di, hanno vinto grazie alle reti died. Al ritorno, invece, dopo l'iniziale doppio vantaggio del Marsiglia grazie aed, lo Strasburgo è riuscito a pareggiare conal 73' ed il rigore dial 97'.Quando la squadra della Costa Azzurra gioca le partite di campionato in casa contro Les Bleu et Blanc, invece, non c'è proprio storia. Sumatch, infatti, il Marsiglia ha collezionato benvittorie,pareggi e soltantosconfitte. Tuttavia, i marsigliesi non battono lo Strasburgo tra le mura amiche daldatatocon doppietta die reti di. Nelle ultime quattro edizioni della Ligue 1, le partite tra le due squadre giocate al Velodrome sono finite in parità. La vittoria dello Strasburgo in casa dell'OM, invece, manca dalquando la rete dell'attaccanteal 49' ha deciso l'incontro.