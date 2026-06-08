Divock Origi, attaccante belga passato anche in Italia, in una parentesi non felicissima al Milan, ha deciso di ritirarsi dal calcio all'età di 31 anni. Le ultime apparizioni in campo risalgono alla stagione 2023/24, quando il Nottingham Forest ha deciso di scommettere sulla punta dopo essere finito fuori rosa al Milan. L'ex Liverpool ha condiviso la sua emozione e i suoi ricordi in un post su Instagram.

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La lettera d'addio

NOTTINGHAM, ENGLAND - 10 FEBBRAIO: Divock Origi del Nottingham Forest durante la partita di Premier League tra Nottingham Forest e Newcastle United al City Ground il 10 febbraio 2024 a Nottingham, Inghilterra. (Photo by Stephen White - CameraSport via Getty Images)

Con queste poche ma intense parole Divock Origi ha annunciato l'addio al calcio, arrivato, probabilmente, non come se lo sarebbe aspettato ma comunque emozionante.

"Il mio scopo nel gioco è compiuto.

Ho realizzato i sogni della mia infanzia, ho giocato sui palcoscenici più grandi, ho vinto i trofei più prestigiosi. Grato a Dio per tutto questo. A tutti i miei tifosi, ai club, ai compagni di squadra e alla mia famiglia: questo sarà per sempre nostro. Grazie. La missione è completata. Ora passo alla mia prossima vocazione. Ci saranno maggiori dettagli sul viaggio.

Con amore,

Divock Origi"

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Gli esordi e la consacrazione

esordisce tra i professionisti nella stagione 2012/13 con la maglia dele starà con i francesi fino al 2015 quando arriva la chiamata della vita. Il treno che passa una volta sola si chiama Liverpool e il belga non ci pensa due volte prima di salirci su. In due anni mette a segno 12 reti in 51 presenze in campionato ma non sono sufficienti per convincerea farlo rimanere. Allora, è costretto a ripartire dalin una stagione giocata quasi totalmente da titolare ma con pochi sussulti. I tedeschi decidono di non rinnovare il prestito etorna adove, tra lo scetticismo generale e le cessioni sfiorate, rimane alla corte del tecnico tedesco. Sarà l'inizio di una storia d'amore tra le più inaspettate ma al contempo passionali.

Non riesce mai a trovare continuità ai Reds, principalmente per l'attacco atomico formato da Mané, Firmino e Salah, ma si ritaglia uno spazio importante come riserva di lusso. La serata della consacrazione è datata 7 maggio 2019 quando Origi parte dall'inizio, complici le assenze di Salah e Firmino, contro il Barcellona nella semifinale di ritorno della Champions 2018/19. Risultato? doppietta, 4-0 e approdo in finale. Anche nell'ultimo atto, disputatosi al Metropolitano di Madrid, il belga ha messo lo zampino per chiudere i conti contro il Tottenham regalando la Champions al Liverpool che mancava dal 2005 contro il Milan.

LIVERPOOL, ENGLAND - 24 APRILE: Divock Origi del Liverpool festeggia dopo aver segnato il secondo gol della sua squadra durante la partita di Premier League tra Liverpool ed Everton ad Anfield il 24 aprile 2022 a Liverpool, Inghilterra. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Proprio i rossoneri sono nel destino di Origi. Infatti, dopo 4 anni vissuti in Inghilterra diventando una leggenda dei Reds, Origi decide di provare una nuova sfida, in un paese completamente diverso, nella squadra campione d'Italia in carica: il Milan. L'avventura, però, si rivelerà essere un flop. Lo stipendio altissimo, gli infortuni e la difficile collocazione in campo sono gli ingredienti per un'annata disastrosa che spinge il club di via Aldo Rossi a metterlo fuori rosa.

L'unica squadra a puntarci è il Nottingham ma, il ritorno in Inghilterra, passa sotto traccia e si conclude in questo modo la carriera da professionista di un attaccante che non verrà mai ricordato come un bomber di razza ma come un uomo dai gol pesanti.

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