Joao Palhinha risponde ai fischi. Il centrocampista del Benfica, che in carriera ha vestito la maglia dello Sporting prima del salto in Premier League e in Bundesliga, è tornato all'Alvalade di Lisbona (celebre impianto dei verdebrancos) in occasione del match di Nations League tra Portogallo e Galles, accolto dai fischi di una parte dello stadio al momento dell'ingresso in campo nel secondo tempo. L'ex Bayern Monaco e Tottenham ha parlato della vicenda nel post-partita, scegliendo di minimizzare l'accaduto.

Palhinha risponde ai fischi dell'Alvalade

Intervenuto in zona mista dopo il successo per 1-0 del Portogallo,ha commentato i fischi dell'Alvalade, affermando: "È così. Ricordo quando è successo con João Mário. Ero al Fulham e criticai quel tipo di atteggiamento, e non giocavo ancora per il Benfica.; è la realtà di come la gente vive il calcio. Molti sono irrazionali. Ho la coscienza perfettamente a posto. Darò sempre il massimo per la Nazionale, a prescindere dallo stadio.".

Proseguendo, il centrocampista portoghese ha precisato: "È sempre speciale giocare qui. Non dimentico la storia che ho vissuto qui, a prescindere da come la pensino le persone. Sono felice di rappresentare la Nazionale".

"Os adeptos racionais lembram-se que o Palhinha ficou no pior momento do clube" pic.twitter.com/ZofLrGEg8n — Cabine Desportiva (@CabineSport) September 24, 2026

"Nel calcio ci sono tifosi razionali e tifosi irrazionali"

Nel corso dell'intervista,ha poi spiegato: "Quello che posso dire è che sono estremamente felice di rappresentare il Benfica. Non posso e non voglio soffermarmi o discutere della situazione passata qui; dopotutto, sono ine non è il momento adatto. Posso dire di essere molto felice di rappresentare il Benfica, pur mantenendo sempre il massimo rispetto per lo".

MILANO, ITALIA - 16 SETTEMBRE: Ardon Jashari del Milan contende il pallone a Joao Palhinha del Benfica durante la partita della prima giornata della fase campionato di UEFA Europa League 2026/27 tra Milan e Benfica, disputata allo stadio San Siro il 16 settembre 2026 a Milano, Italia. (Foto di Giuseppe Cottini/AC Milan via Getty Images)

Infine, l'ex Bayern e Tottenham ha chiuso il suo intervento dichiarando: "Rancore da parte di alcuni tifosi dello Sporting? Nel calcio ci sono tifosi razionali e tifosi irrazionali. Per me, quelli razionali sono coloro che ricordano che Palhinha è rimasto durante il momento peggiore del club, ha sempre dato tutto per la squadra e si è sempre comportato da professionista. Questo è ciò che apprezzo più di ogni altra cosa. Quelli irrazionali guarderanno semplicemente al fatto che Palhinha rappresenta il Benfica e mi fischieranno, come è successo oggi. Ma ho la coscienza perfettamente a posto, sapendo di aver sempre dato tutto per il club. Ripeto, devo parlarne perché sono in Nazionale: sono molto felice di essere tornato e farò di tutto per aiutare la squadra a raggiungere ancora una volta i propri obiettivi".