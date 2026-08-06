Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

Alexandre Pato è pronto a tornare in Inghiterra, in veste di presidente. L'ex attaccante della nazionale brasiliana e del Chelsea fa parte di un consorzio pronto ad acquistare il Northampton Town, club che - dopo la retrocessione nella passata stagione - militerà nella quarta serie inglese.

Pato torna in Inghilterra

MILANO, ITALIA – 8 MARZO: L'ex attaccante Alexandre Pato osserva il campo prima della partita di Serie A tra Milan e Inter allo Stadio Giuseppe Meazza, l'8 marzo 2026 a Milano, Italia. (Foto di Marco Luzzani/Getty Images)

Alexandre Pato si prepara ad iniziare una nuova vita nel mondo del calcio. Il brasiliano ex Milan infatti, stando a quanto riportato dalla BBC, è pronto ad acquistare un club della League Two inglese. L'ex calciatore fa parte di un consorzio - Sports Alpha Capital - che già era stato vicino all'acquisizione di un altro club inglese. Le trattative con il Colchester United - altro club della League Two - erano già avviate, ma il consorzio ha deciso di ritirarsi dopo i primi colloqui.

Si tratterebbe quindi di un ritorno in Inghilterra per Pato, che ha vestito la maglia del Chelsea nella stagione 2015-2016, in prestito dal Corinthians. L'esperienza del papero nel Regno Unito però non è stata all'altezza delle aspettative, e molto differente dal ricordo che ha lasciato in Italia. Al Milan infatti ha trascorso sei stagioni e mezzo ed è riuscito anche a mettere in bacheca lo Scudetto del 2011.

Secondo la BBC la trattativa sarebbe stata confermata dallo stesso presidente del Northampton, Kelvin Thomas. Thomas, da dieci anni alla guida dei Cobblers, ha infatti dichiarato che l'investimento proposto da un consorzio "ben finanziato" è "praticamente concordato".

Pato consortium set for Northampton Town takeover https://t.co/8fEBSKcNKA — BBC Northamptonshire (@BBCNorthampton) August 6, 2026

Con l'investimento del consorzio, sempre stando a quanto raccontato dall'emittente inglese, il Northampton andrebbe ad appianare il debito di 3 milioni di sterline accumulato negli ultimi anni. L'ultima stagione si è conclusa male per il club, che è retrocesso nella League Two. Ma i Cobblers stanno preparando già la nuova stagione, con la nomina di Chris Hogg come allenatore e l'ingaggio di sette nuovi calciatori, tra cui Matty Warhurst, attaccante del Manchester City.