Paura per Habib Beye: ladri in casa del tecnico del Marsiglia nella notte

Il tecnico non era in casa al momento del furto, scoperto solamente dai suoi vicini di casa

Michele Massa 8 aprile - 14:51

"Speriamo finisca presto questa stagione". Con tutta probabilità, ad occhio e croce, possiamo affermare che sia una delle frasi più usate a Marsiglia. L'OM sta vivendo un'annata nera, tra difficoltà in campo, scissione nella dirigenza, l'addio di Roberto De Zerbi e un cammino Europeo buttato al vento con le proprie mani. Ce ne sono proprio per tutti. Anche per il neo tecnico Habib Beye, nonostante sia stato tra gli ultimi arrivati.

Ladri in casa e tanta paura, il bottino da casa Beye è da capogiro — Nella notte la sua abitazione privata è stata svaligiata da ladri, con i malviventi che hanno approfittato dell’assenza del tecnico per entrare in casa e portare via oggetti personali e beni di valore. Facendo piazza pulita nella sua stanza da letto e in altre parti della casa.

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L’episodio è avvenuto mentre il tecnico si trovava lontano dalla sua abitazione. Impegnato con gli impegni sportivi e lavorativi legati alla squadra transalpina. I primi rilievi indicano che i ladri si sono introdotti nell’appartamento forzando gli accessi, mettendo a soqquadro gli ambienti e portando via diverse cose prima di allontanarsi.

La scoperta del furto è stata fatta dai familiari di Beye al suo rientro o tramite notifica da parte delle forze dell’ordine, che ora indagano per risalire ai responsabili. Al momento non sono stati resi noti dettagli precisi su eventuali oggetti rubati o sull’ammontare del bottino, né è chiaro se siano state trovate telecamere di sorveglianza utili per ricostruire i movimenti dei ladri nella zona.

In attesa dell'inventario completo, si parla di un'ingente somma di denaro persa dal tecnico dell'OM, tutta in beni. Sul caso l'allenatore ha preferito non parlare lasciando parola alla polizia locale. Per il tecnico non ne va una giusta, in una Pasqua tutt'altro che indimenticabile complice anche la sconfitta in campionato contro il Monaco.