Nel calcio europeo poche contrapposizioni cromatiche accendono l'immaginario collettivo quanto il contrasto che da oltre un secolo accompagna ogni incrocio tra Porto e Sporting Lisbona. Da una parte brillano le strisce verticali bianche e blu dei Dragões, espressione dell'identità operaia, marinara e mercantile del nord del Paese; dall'altra risaltano i cerchi orizzontali verdi e bianchi dei Leões di Lisbona, una soluzione estetica praticamente unica nel panorama continentale, nata all'inizio del Novecento ispirandosi alle divise del Racing Club de France.

Esplorare le magliette di Porto e Sporting significa attraversare decenni di notti europee memorabili, sponsor entrati di diritto nella cultura pop lusitana e tessuti pesanti che ancora oggi fanno battere il cuore ai collezionisti di tutto il mondo. Ogni divisa storica racchiude in sé un frammento della rivalità tra Porto e Sporting, trasformando semplici casacche da gioco in reliquie sportive capaci di resistere al passare delle mode e all'evoluzione tecnologica dei materiali moderni.

​Le divise leggendarie del Porto: da Vienna 1987 all'era Mourinho

​Nella bacheca sentimentale dei tifosi del, la maglia più venerata in assoluto resta senza dubbio quella della stagione 1986-87, firmatae accompagnata dallo storico sponsor. Con quella casacca dalle tre strisce bianche sulle spalle, il colletto a V rifinito e il tessutotipico della metà degli anni Ottanta, la squadra guidata da Artur Jorge compì l'impresa delle imprese nella finale dia Vienna. Contro il corazzato Bayern Monaco, il celebre colpo di tacco di Rabahe il sigillo diconsegnarono ai biancazzurri il primo titolo europeo della storia del club, rendendo quella maglia uneterno per ogni generazione passata dall'Antas prima e dalpoi.

​Altrettanto indimenticabile per i nostalgici del calcio anni Novanta è la divisa Kappa della stagione 1998-99, anno dello storico Penta, il quinto campionato portoghese consecutivo conquistato dai Dragões a suon di gol firmati da Mário Jardel e Drulović. Quel modello si distingueva per bande verticali biancazzurre più ampie, oltre al ritorno sul petto del marchio Revigrés che ha accompagnato per oltre un ventennio l'epoca d'oro del club. A chiudere il podio ideale delle magliette del Porto c'è infine la divisa Nike della stagione 2003-04, caratterizzata dalla banda orizzontale blu più larga, dal taglio ergonomico Total 90: proprio con quella casacca indosso, il Porto di José Mourinho, Deco e Ricardo Carvalho travolse il Monaco a Gelsenkirchen alzando al cielo la Champions League, trasformando quel kit in un oggetto di culto assoluto per tutti gli amanti del vintage anni Duemila.

GELSENKIRCHEN, GERMANIA - 26 MAGGIO: I giocatori dell'FC Porto festeggiano la vittoria della Champions League durante la finale di UEFA Champions League tra AS Monaco e FC Porto, disputata alla AufSchalke Arena il 26 maggio 2004 a Gelsenkirchen, in Germania. (Foto di Alex Livesey/Getty Images)

​Le casacche cult dello Sporting CP: da Balakov fino al debutto di Cristiano Ronaldo

​Sul fronte opposto del Portogallo, le magliette delloconservano un fascinoinconfondibile grazie alle celebri strisce orizzontali biancoverdi, spesso impreziosite da colletti a polo, laccetti d'epoca o sottili bordature dorate.

Tra le più ricercate dai collezionisti spicca la divisa Adidas della stagione 1993-94 con lo sponsor Faxe, caratterizzata da una trama geometrica tono su tono intessuta direttamente nel poliestere lucido. Con quella casacca incantavano il vecchio Estádio José Alvalade campioni del calibro di Krasimir Balakov, Stan Valckx e un giovanissimo Luís Figo, simbolo di un calcio tecnico, elegante e spettacolare che fece innamorare l'intera Europa.

​Impossibile poi non riservare un posto d'onore alla maglia Reebok della stagione 1999-2000, abbinata allo sponsor Telecel e rifinita da un elegante colletto nero a contrasto. Quella divisa pose fine a un digiuno lungo diciotto anni riportando il titolo nazionale a Lisbona grazie alle parate monumentali di Peter Schmeichel e alle reti di Beto e Acosta.

Il pezzo più prezioso sul mercato del collezionismo contemporaneo rimane però la casacca Reebok del 2002-03, contraddistinta da una fascia bianca leggermente più sottile sul petto per ospitare lo sponsor PT: proprio indossando quella maglia con il numero 28 sulle spalle fece il suo esordio tra i professionisti un diciassettenne Cristiano Ronaldo, prima di spiccare il volo verso Manchester e consacrare a livello planetario la fama dei vivai di Porto e Sporting, da decenni autentiche fabbriche di palloni d'oro e talenti purissimi.

6 maggio 2000: La formazione della squadra dello Sporting Lisbona prima della partita della 1 Liga portoghese contro il Benfica a Jose de Alvalade, Lisbona, Portogallo. Il Benfica ha vinto 1-0. Foto di Nuno Correia Credito obbligatorio: Allsport UK /Allsport

​Seconda maglia e dettagli iconici: l'estetica del Clássico portoghese

​Oltre alle prime divise tradizionali, la sfida estetica tra le due superpotenze lusitane ha regalato anche seconde e terze maglie rimaste impresse nellaper audacia cromatica e valore storico. Ilha più volte celebrato il proprio legame viscerale cone le grandi traversate lusitane scegliendo tonalitàvibranti, come nella stagione 2000-01 firmata, oppure eleganti completi totalmentenotte con finiture dorate e stemmi monocromatici, capaci di esaltare l'aura regale del club del nord.

​Lo Sporting, dal canto suo, custodisce una delle maglie alternative più affascinanti dell'intero calcio mondiale: la celebre divisa Stromp, partita verticalmente a metà tra verde e bianco in omaggio a Francisco Stromp, cofondatore, giocatore e allenatore del club agli albori del Novecento. Utilizzata spesso nelle sfide di Taça de Portugal o in ricorrenze speciali, la Stromp incarna l'anima aristocratica e romantica dei biancoverdi, affiancata nel cuore dei tifosi anche dalla divisa gialla fluo della stagione 2003-04, la leggendaria amarela, resa immortale dalla notte europea contro il Middlesbrough e dalle giocate di Liedson.

In entrambe le sponde del Clássico, ogni cucitura, colletto e stemma ricamato sul petto dialoga direttamente con i simboli di Porto e Sporting, dimostrando come il drago sputafuoco e il leone rampante non siano semplici loghi commerciali, ma l'essenza stessa di due identità calcistiche che continuano a vivere attraverso le loro maglie più iconiche.