Celtic-Rangers, ecco le probabili formazioni di Rodgers e Ferguson

Ecco le scelte dei due allenatori in vista della partita di domenica. Da una parte pochi dubbi per i biancoverdi, più nodi da sciogliere invece per i Light Blues.

Alessandro Savoldi 15 marzo 2025 (modifica il 15 marzo 2025 | 13:21)

L’Old Firm è sempre l’Old Firm. Scopriamo insieme come le due squadre arrivano alla partita e le probabili formazioni di Celtic e Rangers.

Come arrivano alla partita Celtic e Rangers — Il Celtic è saldamente in vetta alla Scottish Premiership, con 75 punti in 29 partite. I biancoverdi han perso solo 2 volte in campionato, contro l’Hibernian e proprio nel secondo Old Firm della stagione contro i Rangers. In Scozia infatti ogni squadra sfida le altre tre volte nella regular season, mentre nella seconda fase si formano due gironi tra le prime sei e le ultime sei. La stagione del Celtic è stata sino a qui quasi perfetta con 24 vittorie e 3 pareggi. In Europa i Bhoys sono stati eliminati nei play-off di Champions League dal Bayern Monaco e hanno avuto quindi una settimana intera per preparare la partita di domenica.

I Rangers sono secondi in classifica a quota 59, con un cammino molto più travagliato rispetto a quello dei rivali. Il momento dei ‘Gers in campionato non è particolarmente positivo, con due sconfitte interne nelle ultime tre partite. Sicuramente pesano gli impegni europei per la squadra di Barry Ferguson, che ha eliminato il Fenerbahce di Mourinho ed è ancora in corsa in Europa League. Il passaggio del turno sembrava agevole dopo l’1-3 di Istanbul, ma ai Light Blues sono serviti i rigori dopo la sconfitta interna per 0-2 del ritorno. Occhio quindi alle energie spese nei 120 minuti, un potenziale fattore nell’Old Firm di domenica.

Le probabili formazioni per Celtic-Rangers — Pochi dubbi per Rodgers, che sicuramente schiererà con un 4-3-3 il suo Celtic. In difesa confermata la linea a quattro, mentre a centrocampo pronto a subentrare McCowan. Lo scozzese nelle ultime partite ha spesso cambiato l'inerzia della gara entrando dalla panchina. L’unico ballottaggio riguarda il tridente offensivo. Si contendono tre maglie Maeda, Jota, Kühn e Idah, con quest’ultimo che parte leggermente dietro ai primi tre.

Barry Ferguson invece dovrà gestire le forze dei suoi dopo l’impegno di Europa League contro il Fenerbahce. Molti più dubbi quindi sulla formazione dei Rangers, a partire dal modulo. Ferguson ha schierato la squadra sia con la difesa a tre che con la difesa a quattro, domenica dovrebbe optare per un 3-4-2-1 ma la disposizione potrebbe cambiare a gara in corso. I principali ballottaggi riguardano l'esterno destro, dove è in vantaggio Yilmaz su Sterling, e il trequartista di sinistra: tante opzioni qui per Ferguson, che dovrebbe scegliere Lawrence a discapito di Hagi e Bajrami.

Celtic (4-3-3): Schmeichel; Schlupp, Trusty, Carter-Vickers, Johnston; Hatate, McGregor, Engels; Maeda, Jota, Kühn. All. Rodgers

Rangers (3-4-2-1): Butland; Tavernier, Popper, Souttar; Yilmaz, Diomande, Raskin, Jefté; Cerny, Lawrence; Dessers. All. Ferguson.

Calcio d’inizio alle ore 13.30 di domenica 16 marzo quando, a Celtic Park, Celtic e Rangers si sfideranno per la 445a volta.