Manca sempre meno all'inizio del campionato in Spagna e non mancano i problemi. Novità di pochi minuti fa, come riportato da Gianluca di Marzio, è il rinvio della partita tra Celta Vigo e Osasuna in programma originariamente il 16 agosto. La ragione del rinvio riguarda la questione campo, infatti il manto erboso dello stadio Balaídos è stato colpito da un fungo.

Annunciata anche la data del recupero della partita che si giocherà il 27 agosto. Tramite una nota gli ospiti hanno espresso il loro disappunto in riguardo siccome i club già avevano trovato una data per il recupero.

Rinviata Celta Vigo-Osasuna: la nota degll'Osasuna

Si legge nel comunicato del club: "Il Club Atlético Osasuna intende manifestare il proprio assoluto disappunto per la nuova data stabilita per l'incontro Celta-Osasuna, previsto per questa domenica 16 agosto. Le cattive condizioni del terreno di gioco a causa della presenza di un fungonella data inizialmente programmata, nonostante gli sforzi compiuti dal club locale, circostanza che l'Osasuna capisce e comprende".

"Tuttavia, la logica della situazione, in cui l'Osasuna e i suoi tifosi sono chiaramente la parte più colpita, impone di trovare una nuova sede per la partita o di fissare una nuova data che vada di comune accordo tra i due club".

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Il comunicato continua: "per evitare di sovraccaricare il calendario di entrambe le squadre e per consentire un adeguato recupero dei giocatori in un periodo particolarmente critico per gli infortuni, come l'inizio di una nuova stagione.

VIGO, SPAGNA - 16 APRILE: I tifosi del Celta Vigo mostrano il loro sostegno esibendo sciarpe prima della partita di ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League 2025/26 tra Real Club Celta e SC Freiburg allo stadio Balaidos il 16 aprile 2026 a Vigo, Spagna. (Foto di Diogo Cardoso/Getty Images)

Il comunicato infine espone il sovraccarico del calendario con 2 partite in 3 giorni per i Los Rojillos: "Tuttavia, né LaLiga né la RFEF hanno risposto alla richiesta e hanno unilateralmente deciso che la partita si giocherà giovedì 27 agosto, costringendo l'Osasuna a giocare una partita lunedì 24 agosto e un'altra giovedì 27 agosto, compresi gli spostamenti, senza nemmeno prendere in considerazione la possibilità di spostare la partita Osasuna-Levante dal 24 agosto per consentire un maggiore riposo. In altre parole, la squadra più colpita dal rinvio della partita a causa di circostanze del tutto al di fuori del suo controllo è, ancora una volta, la più penalizzata dal nuovo calendario".