Se negli ultimi anni il Psg ha avuto modo di dominare in Europa, il merito non va soltanto ai giocatori o a Luis Enrique ma anche ad un'altra persona che risponde al nome di Luis Campos. Quest'ultimo, infatti, ricopre il ruolo di direttore sportivo ed anche lui è tra i motivi dei recenti successi del club che milita in Ligue 1. Grazie alla sua filosofia ed al suo modo di vedere il calcio, il portoghese nato nel 1964 ha saputo scegliere i calciatori giusti da portare sotto la Torre Eiffel permettendo al club di vincere non solo a livello nazionale, ma anche in Europa dato che il Paris Saint-Germain ha vinto le ultime due edizione della Champions League ed anche della Supercoppa UEFA. Recentemente, però, Campos ha parlato sui propri canali social di un argomento molto delicato che va oltre il calcio.

Psg, Luis Campos: "Sto vivendo momenti particolari. Ho problemi di salute"

Je vis des moments particuliers. L’un est lié à un problème personnel de santé, mais qui ne m’empêche pas de travailler et de donner le meilleur de moi-même dans mes obligations professionnelles. Avant le match à City, j’ai réussi, après réflexion et méditation suite aux premiers… — Luis Campos (@luiscamposFoot) November 29, 2026

Con unsui propri profili social, Luis Campos ha voluto parlare del periodo che sta vivendo ultimamente. Le sueriportate su X: "Sto vivendo momenti particolari. Uno riguarda un problema di salute personale che, però, non mi impedisce di lavorare a dare il meglio nei miei impegni personali. Prima della partita contro il Manchester City, dopo aver riflettuto dopo le prime e difficili cure, ho avuto modo di trovare equilibrio con lo scopo di rimettermi in piedi e continuare a dare il massimo. Non è stato facile, ma la squadra mi ha aiutato. Sono persone straordinarie dentro e fuori dal campo. Quando abbiamo sfidato il Barça, ho pensato che la mia paura potesse ripercuotersi sulla squadra, ma non è successo e sono stati tutti incredibili".Il portoghese ha continuato dicendo: "Chi mi conosce, sa quanto sia importante l'armonia in squadra. Il presidente, Luis Enrique, lo staff e tutti i lavoratori mi hanno aiutato. Poi i giocatori mi hanno inondato di messaggi e sono venuti a trovarmi. Mi hanno trasmesso energia positiva. Il lavoro mi fa sentire vivo e questo conta per il futuro. Sappiamo cosa vogliamo e ciò ci da fiducia. Facciamo il nostro dovere ascoltando presidente, allenatore e le squadre. Si va avanti senza timore anche quando si perdono due giocatori importanti come Kvare e Doué. Adesso non si possono fare acquisti e non si deve stressare chi sta bene. Potete dire tanti nomi per lo stesso ruolo, cosa che vari media hanno fatto. Qualcuno riesce a fare la sua parte ed altri son lontani dal loro dovere. Perfetto, tutti possono essere creativi e fare la loro parte".

Monaco, Germania - 7 marzo 2023: Luís Campos (dx), direttore sportivo del Paris Saint-Germain parla con Nasser Ghanim Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain durante l'allenamento prima degli ottavi di finale di UEFA Champions League contro il Bayern München all'Allianz Arena. (Foto di Alexander Hassenstein/Getty Images)

Campos ha concluso con le seguenti parole: "L'unica condizione è che ci dev'essere rispetto reciproco. A me non da fastidio se spesso si commettono errori. Coloro che devono fare le scelte giuste sono Luis Enrique ed i calciatori che devono andare avanti con serenità grazie alla forza del lavoro. Per quanto riguarda chi mente, inventa ed approfitta di una situazione per distruggere quanto fanno fino ad ora... continuino pure. A noi del Psg non da fastidio ed anche in questo modo ci aiutano. Per me, regnare nella confusione è il principio del caos e, in questo modo, molte persone son finite male. Anche la malattia richiede la stessa strada. Rispettare regole, difendere e combattere. Anche seguendo questa strada possiamo morire per colpa nostra e/o degli altri. Voi avete paura? Io no".