Le parole del direttore sportivo
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Se negli ultimi anni il Psg ha avuto modo di dominare in Europa, il merito non va soltanto ai giocatori o a Luis Enrique ma anche ad un'altra persona che risponde al nome di Luis Campos. Quest'ultimo, infatti, ricopre il ruolo di direttore sportivo ed anche lui è tra i motivi dei recenti successi del club che milita in Ligue 1. Grazie alla sua filosofia ed al suo modo di vedere il calcio, il portoghese nato nel 1964 ha saputo scegliere i calciatori giusti da portare sotto la Torre Eiffel permettendo al club di vincere non solo a livello nazionale, ma anche in Europa dato che il Paris Saint-Germain ha vinto le ultime due edizione della Champions League ed anche della Supercoppa UEFA. Recentemente, però, Campos ha parlato sui propri canali social di un argomento molto delicato che va oltre il calcio.
Psg, Luis Campos: "Sto vivendo momenti particolari. Ho problemi di salute"Con un lungo messaggio sui propri profili social, Luis Campos ha voluto parlare del periodo che sta vivendo ultimamente. Le sue parole riportate su X: "Sto vivendo momenti particolari. Uno riguarda un problema di salute personale che, però, non mi impedisce di lavorare a dare il meglio nei miei impegni personali. Prima della partita contro il Manchester City, dopo aver riflettuto dopo le prime e difficili cure, ho avuto modo di trovare equilibrio con lo scopo di rimettermi in piedi e continuare a dare il massimo. Non è stato facile, ma la squadra mi ha aiutato. Sono persone straordinarie dentro e fuori dal campo. Quando abbiamo sfidato il Barça, ho pensato che la mia paura potesse ripercuotersi sulla squadra, ma non è successo e sono stati tutti incredibili".
Campos ha concluso con le seguenti parole: "L'unica condizione è che ci dev'essere rispetto reciproco. A me non da fastidio se spesso si commettono errori. Coloro che devono fare le scelte giuste sono Luis Enrique ed i calciatori che devono andare avanti con serenità grazie alla forza del lavoro. Per quanto riguarda chi mente, inventa ed approfitta di una situazione per distruggere quanto fanno fino ad ora... continuino pure. A noi del Psg non da fastidio ed anche in questo modo ci aiutano. Per me, regnare nella confusione è il principio del caos e, in questo modo, molte persone son finite male. Anche la malattia richiede la stessa strada. Rispettare regole, difendere e combattere. Anche seguendo questa strada possiamo morire per colpa nostra e/o degli altri. Voi avete paura? Io no".
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