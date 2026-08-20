Nella top dieci non ci sono squadre italiane: ma solo formazioni di Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1.
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Il valore combinato dei 50 brand calcistici con maggior valore al mondo ha raggiunto, quest'anno, la cifra record 23,9 miliardi di euro. Si tratta della crescita annua più forte da quando, quindici anni fa, nacque la classifica Football 50 di Brand Finance, la società leader mondiale nella valutazione dei marchi. Ma quali sono quindi i brand calcistici che valgono di più? Scopriamolo.
I brand calcistici che valgono di più in Italia: l'Inter conquista il primo posto con un balzo a quasi 600 milioni, il Milan sale in seconda posizione. Entrambe superano la Juventus: la classifica secondo Brand Finance https://t.co/UeXOBovIBb— Calcio e Finanza (@CalcioFinanza) August 20, 2026
I 5o brand calcistici che valgono di più al mondoAl primo posto, nella classifica mondiale, c'è il Real Madrid. Il marchio dei blancos è in crescita: del 25% a 2,4 miliardi di euro. Al secondo posto vi sono i grandi rivali del Real Madrid, il Barcellona: con un valore in aumento del 15° a circa 2 miliardi di euro. Una crescita sostenuta grazie al ritorno della squadra fra le mura amiche del Camp Nou e dalla conquista di due titoli della Liga consecutivi. Chiude il podio l'Arsenal, che è salita al terzo posto dal quinto. E poi la seguono il Bayern Monaco e il PSG, che valgono ciascuno 1,5 miliardi di euro, al pari di altre due big della Premier League: Liverpool e Manchester City. Ottavo posto per il Manchester United e infine chiudono la top dieci il Chelsea e il Borussia Dortmund.
L'Inter in testa ai brand italianiE le squadre italiane? Nella top dieci di questa particolare classifica, non ci sono club del nostro paese. Ma sono cinque i marchi calcistici italiani presenti nella lista dei cinquanta con maggior valore al mondo. Al primo posto, fra le squadre della Serie A, e al dodicesimo nella lista generale troviamo l'Inter. Il club nerazzurro, infatti, vale 585 milioni di euro e sono cresciuti del 22% scalzando dalla prima posizione la Juventus. Il marchio della Vecchia Signora, adesso, è terzo ed è sceso del 17%: vale 419 milioni di euro. Il Milan, invece, è in seconda posizione. Il club rossonero è quello che ha fatto registrare l’aumento percentuale maggiore tra tutte le società coinvolte nell’analisi. Non solo: la società rossonera ha fatto anche registrare la crescita maggiore a livello globale tra il 2021 e il 2026 (+236%), davanti ad Aston Villa, Porto, Bayer Leverkusen e Arsenal. Per la prima volta, inoltre, è stato superato il mezzo miliardo di euro di valore del brand. Chiudono la lista delle italiane Napoli e Roma.
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