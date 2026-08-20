Nella top dieci non ci sono squadre italiane: ma solo formazioni di Liga, Premier League, Bundesliga e Ligue 1.

Federico Iezzi
Mbappé Real Madrid

Real Madrid, bentornato Mbappé! Il francese mostra sui social la perla in allenamento

Il valore combinato dei 50 brand calcistici con maggior valore al mondo ha raggiunto, quest'anno, la cifra record 23,9 miliardi di euro. Si tratta della crescita annua più forte da quando, quindici anni fa, nacque la classifica Football 50 di Brand Finance, la società leader mondiale nella valutazione dei marchi. Ma quali sono quindi i brand calcistici che valgono di più? Scopriamolo.

FC Internazionale v Parma Calcio 1913 - Serie A

I 5o brand calcistici che valgono di più al mondo

Al primo posto, nella classifica mondiale, c'è il Real Madrid. Il marchio dei blancos è in crescita: del 25% a 2,4 miliardi di euro. Al secondo posto vi sono i grandi rivali del Real Madrid, il Barcellona: con un valore in aumento del 15° a circa 2 miliardi di euro. Una crescita sostenuta grazie al ritorno della squadra fra le mura amiche del Camp Nou e dalla conquista di due titoli della Liga consecutivi. Chiude il podio l'Arsenal, che è salita al terzo posto dal quinto. E poi la seguono il Bayern Monaco e il PSG, che valgono ciascuno 1,5 miliardi di euro, al pari di altre due big della Premier League: Liverpool e Manchester City. Ottavo posto per il Manchester United e infine chiudono la top dieci il Chelsea e il Borussia Dortmund.

FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie A
MILAN, ITALY - Maggio 17: Lautaro Martinez di FC Internazionale Milano solleva il trofeo Coppa Campioni d'Italia al termine della partita di Serie A tra FC Internazionale e Hellas Verona FC allo Stadio Giuseppe Meazza il 17 maggio 2026 a Milano, Italia. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

L'Inter in testa ai brand italiani

E le squadre italiane? Nella top dieci di questa particolare classifica, non ci sono club del nostro paese. Ma sono cinque i marchi calcistici italiani presenti nella lista dei cinquanta con maggior valore al mondo. Al primo posto, fra le squadre della Serie A, e al dodicesimo nella lista generale troviamo l'Inter. Il club nerazzurro, infatti, vale 585 milioni di euro e sono cresciuti del 22% scalzando dalla prima posizione la Juventus. Il marchio della Vecchia Signora, adesso, è terzo ed è sceso del 17%: vale 419 milioni di euro. Il Milan, invece, è in seconda posizione. Il club rossonero è quello che ha fatto registrare l’aumento percentuale maggiore tra tutte le società coinvolte nell’analisi. Non solo: la società rossonera ha fatto anche registrare la crescita maggiore a livello globale tra il 2021 e il 2026 (+236%), davanti ad Aston Villa, Porto, Bayer Leverkusen e Arsenal. Per la prima volta, inoltre, è stato superato il mezzo miliardo di euro di valore del brand. Chiudono la lista delle italiane Napoli e Roma.

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