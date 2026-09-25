Raphinha non riesce ancora a digerire la deludente eliminazione nella semifinale di Champions League contro l'Inter. Il fenomeno brasiliano, fresco di n.10 con il Brasile e protagonista di un super avvio stagionale con la maglia del Barça, è tornato a parlare della clamorosa eliminazione a San Siro contro i nerazzurri, agguantata dall'Inter in extremis - prima con il pareggio di Acerbi a una decina di secondi dal triple fischio e poi dal 4-3 finale di Frattesi ai supplementari - in quella che sarà ricordata come l'ultima gioia, prima della grande disfatta a Monaco di Baviera contro il Paris Saint Germain di Luis Enrique.

Raphinha: "Flick ha cambiato la mia mentalità"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport,ha dapprima parlato del suo straordinario inizio stagionale (14 reti e 3 assist in otto gare) dopo l'adattamento al ruolo di centravanti, soffermandosi sulla gestione di: ". Sono partito dalla fascia muovendomi più verso la zona centrale del campo, poi in estate abbiamo iniziato a fare delle prove. Sta funzionando. Io mi trovo bene perché sto più vicino alla porta, e attaccare di più l'area avversaria con compagni di questo livello ovviamente ti offre più chance".

Continuando, il talento blaugrana ha sottolineato: "Flick ha cambiato la mia mentalità. Al suo arrivo, io ero con la testa già fuori dal Barcellona. Ero sicuro di lasciare il club, poi lui mi ha chiamato e mi ha detto di aspettare prima di prendere una decisione poiché voleva parlarmi di persona. Quel dialogo è stato molto importante. Ho ritrovato fiducia, e mi ha mostrato parti che io non riuscivo a vedere".

🔵🔴🇧🇷 Raphinha: “My transition to striker was a gradual process over the last two years”.



“I like it because it's working wonderfully”. pic.twitter.com/n29DuDIny0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 25, 2026

"La semifinale contro l'Inter non riesco ancora a dimenticarla"

Nel corso dell'intervista,è poi tornato a parlare dell'obiettivo Champions League ricordando anche la semifinale del 2025 contro l'Inter: "Ai nostro obiettivi manca ancora la Champions League.. Eravamo a un passo dalla finale, ma è stato un grande dolore. È stata molto complicata, tuttavia, se guardiamo indietro non c'è dubbio che, oggi a livello di mentalità siamo più maturi e pronti ad affrontare i momenti complicati che vivi in Champions Leaague. Siamoper ogni obiettivo".

SIVIGLIA, SPAGNA - 19 SETTEMBRE: Raphinha del FC Barcelona festeggia il secondo gol della sua squadra durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Sevilla FC e FC Barcelona allo stadio Ramón Sánchez Pizjuán, il 19 settembre 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Infine, in piena sosta per le nazionali e fresco di maglia n.10 della Seleçao, immancabile la domanda sul Brasile di Ancelotti: "Carlo Ancelotti mi ha sorpreso moltissimo. L’avevo incrociato come rivale in Liga e mi aveva fatto una buona impressione, mi sembrava una persona rispettosa. Poi da quando ho iniziato a lavorare con lui col Brasile e l'ho conosciuto davvero, la reputo una persona eccezionale, ripeto, una bellissima sorpresa. Per questo motivo, guardo alla Coppa del Mondo del 2030. Cosa non è andato nell'ultimo Mondiale? Per quanto riguarda me, direi l’infortunio. Relativo alla squadra, credo che abbiamo commesso errori quando non si poteva sbagliare, non siamo riusciti a giocare nel modo in cui volevamo. Ma, adesso abbiamo 4 anni di tempo per prepararci in vista del prossimo Mondiale".