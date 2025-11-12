Rashford brilla al Barcellona: un gol per eguagliare il miglior Raphinha

L’attaccante inglese sta superando ogni aspettativa nella sua prima stagione in blaugrana. Con numeri impressionanti tra gol e assist, il britannico è già vicino ai record del compagno brasiliano e punta al trono della Champions League

Danilo Loda 12 novembre - 11:36

Marcus Rashford si sta rapidamente imponendo come una delle sorprese più brillanti del nuovo Barcellona targato Hansi Flick. Arrivato in estate per raccogliere l’eredità di Raphinha, l’attaccante inglese ha risposto con prestazioni convincenti e numeri da top europeo.

Con 6 gol e 9 assist in 16 partite, Rashford vanta una media di 0,93 contributi a partita tra Liga e Champions League. Numeri che superano quelli registrati dal brasiliano nella scorsa stagione (0,71 G/A). Anche se l’ex Manchester United non si è ancora adattato completamente al sistema di Flick, il suo impatto in termini di concretezza è già determinante.

Raphinha resta il riferimento, ma Rashford vola — Il paragone con Raphinha è inevitabile. Il brasiliano, fermato da un infortunio dopo 7 presenze in questa stagione, aveva totalizzato 3 gol e 2 assist, confermando il suo peso offensivo. Ma Rashford, con quasi il doppio delle presenze, ha già migliorato quelle cifre, dimostrando di poter essere un’alternativa di altissimo livello.

Analizzando i primi mesi dei due con la maglia blaugrana, la differenza è evidente.

Rashford 25/26: 15 contributi in 16 partite (0,93 G/A).

Raphinha 25/26: 5 contributi in 7 partite (0,71 G/A).

Solo la versione migliore di Raphinha, quella della scorsa stagione con 20 contributi in 16 gare (1,25 G/A), riesce a mantenere un ritmo superiore all’attuale rendimento dell’inglese.

Champions League, il terreno di consacrazione — Rashford sta mostrando il meglio di sé soprattutto in Champions League, dove ha già segnato 4 gol e servito 2 assist in appena quattro partite. Un rendimento quasi identico a quello del miglior Raphinha, che nello stesso punto della scorsa stagione aveva messo a referto 5 gol e 2 assist, concludendo poi la competizione da capocannoniere con 13 reti.

Flick ha costruito un sistema offensivo che valorizza le qualità dell’ex United, capace di attaccare la profondità e finalizzare con freddezza. Se continuerà con questa costanza, Rashford potrebbe non solo eguagliare, ma addirittura superare i record europei del suo attuale compagno di squadra.

Con un Barcellona in crescita e una fiducia in costante aumento, l’attaccante inglese sembra pronto a scrivere la sua storia in Catalogna. Gli manca un solo gol per raggiungere il miglior Raphinha, ma la sensazione è che il meglio debba ancora arrivare.