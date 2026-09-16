Il Real Betis ha iniziato la stagione con un rendimento estremamente positivo: gli uomini di Manuel Pellegrini hanno conquistato 12 punti nelle prime quattro giornate de LaLiga. Nonostante la pesante sconfitta con il Valencia per 5-2, i biancoverdi si trovano al terzo posto in classifica. Anche il percorso in Champions League sorride alla squadra spagnola dopo aver battuto 3-2 i francesi del Lille al termine di una partita rocambolesca. In occasione della sfida contro il Getafe, ha parlato il tecnico cileno in conferenza stampa analizzando diversi temi: la profondità della rosa, il momento dei suoi ragazzi e la pericolosità degli avversari.

La pericolosità degli avversari: le parole di Manuel Pellegrini

Manuel Pellegrini non ammette distrazioni in vista della sfida di domani contro il Getafe. L'allenatore del Real Betis ha chiarito che la priorità rimane vincere la partita di domani e che l'eventuale vittoria sarebbe un ottimo regalo in occasione del suo compleanno: ". Alla fine della stagione i punti fanno la differenza e questo lo abbiamo capito anche lo scorso anno. Ci siamo fissati degli obiettivi e il nostro sogno è quello di raggiungerli. Sappiamo che il calendario sarà molto fitto ma dobbiamo imparare a gestire le nostre forze".

VALENCIA, SPAGNA - 29 AGOSTO: Manuel Pellegrini, allenatore del Real Betis Balompie, impartisce istruzioni a Pablo Fornals del Real Betis durante la pausa per il raffreddamento durante la partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Levante UD e Real Betis Balompie allo stadio Ciutat de Valencia il 29 agosto 2026 a Valencia, Spagna. (Foto di Mateo Villalba Sanchez/Getty Images)

L'ex tecnico del Real Madrid ha sottolineato la pericolosità del Getafe, spiegando quanto il loro modo di giocare possa complicare i piani della sua squadra: "Sappiamo che squadra andremo ad affrontare, abbiamo avuto modo di seguirli. Sono molto pericolosi: hanno un gioco molto fisico, amano molto crossare perchè diventano insidiosi. Hanno avuto lo scorso anno il merito di qualificarsi in Conference League, dobbiamo stare molto attenti e cercare di rimanere concentrati per tutta la gara".

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Deossa, Ceballos, Lo Celso e il futuro del tecnico

Durante la conferenza, il tecnico cileno ha parlato della possibilità di schierare contemporaneamente tutti i giocatori di estrema qualità presenti nella rosa: "Certo che certi giocatori possono giocare insieme.Per me questo non rappresenta un problema, anche perché ci saranno tantissime partite da qui alla fine della stagione, ci sarà modo e tempo di provare tutto. Per ogni allenatore questo non rappresenta un ostacolo, anzi può solo aiutare la squadra avere questi giocatori".

SIVIGLIA, SPAGNA - 3 MAGGIO: Giovani Lo Celso del Real Betis viene sostituito da Isco Alarcon del Real Betis durante la partita di LaLiga EA Sports tra Real Betis Balompie e Real Oviedo allo stadio La Cartuja il 3 maggio 2026 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Infine, ha risposto ad alcune domande relative alla possibilità di rimanere ancora per tanto tempo sulla panchina del Betis. Manuel Pellegrini ha preferito concentrarsi sulla partita di domani lasciando in sospeso il suo futuro: "Non penso sia il momento giusto per parlare del mio futuro. Dobbiamo concentrarci solo sul campo e sulla partita di domani. Posso solo dire che qui sono davvero felice ma in questo momento non penso a cosa mi riserverà il futuro".