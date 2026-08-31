Uno dei giocatori sul quale José Mourinho, allenatore del Real Madrid, può contare per questa stagione calcistica risponde al nome di Bernardo Silva. Dopo gli anni in Inghilterra pieni di successi con la maglia del Manchester City, infatti, il centrocampista ha scelto di non rinnovare il contratto coi Citizens e, successivamente, ha firmato per i Blancos. Quest'ultimo, però, dovranno già fare a meno di lui nei prossimi giorni dato che salterà una gara molto importante.

Bernardo Silva non giocherà contro l'Inter in Champions: il motivo

Ilil Manchester City ha ospitato il Real Madrid in occasione del ritorno deglidi finale di. Bernardo Silva, ovviamente, vestiva ancora la maglia del club inglese e quella sera era titolare. Tuttavia, per evitare che la sua squadra subisse gol, al 20' ha parato il tiro dell'avversario con la. Di conseguenza, arbitro di quell'incontro, ha concesso il rigore al Real e hail portoghese. In aggiunta, il regolamentoprevede che la squalifica non viene tolta se un'edizione di una competizione finisce e ne inizia una nuova. Quindi, Bernardo Silva non potrà giocare la partita della prima giornata della league phase della Champions, quando le Merengues ospiteranno l'al Bernabéu.

Madrid, Spagna - 26 agosto 2026: Bernardo Silva del Real Madrid reagisce durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Madrid e Real Sociedad all'Estadio Santiago Bernabeu. (Foto di Florencia Tan Jun/Getty Images)

Tra l'altro, per lo stesso motivo, contro la sua ex squadra Mourinho dovrà fare a meno anche di altri due calciatori. Stiamo parlando di Eduardo Camavinga ed Arda Guler. Durante la scorsa edizione della massima competizione europea, entrambi sono stati espulsi per doppia ammonizione nel corso del ritorno dei quarti di finale contro il Bayern Monaco, che in quel turno del torneo ha eliminato il club spagnolo. Queste tre assenze, quindi, porteranno Mou a modificare le sue strategie dato che non ci saranno tre giocatori che sono importanti per la sua squadra.