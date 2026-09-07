Le dichiarazioni dell'ex calciatore argentino della squadra spagnola
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Una delle partite che sono andate in scena negli ultimi giorni ha messo di fronte il Betis Siviglia ed il Real Madrid. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione della quarta giornata della Liga Spagnola 2026/2027. Presso l'Estadio de la Cartuja, i padroni di casa allenati da Manuel Pellegrini hanno vinto 1-0 contro i Blancos che hanno come tecnico José Mourinho. Nella giornata di ieri, l'ex calciatore del Real Jorge Valdano ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prima sconfitta stagionale del club della capitale.
Valdano: "La sconfitta contro il Betis ha interrotto il momento di gioia del Real Madrid"Dopo aver vinto le prime tre giornate della massima divisone nazionale, il Real Madrid si ferma con una sconfitta in casa del Betis. La squadra biancoverde ha vinto grazie al gol dell'attaccante irlandese Troy Parrott, il quale ha segnato al minuto 81. Otto minuti più tardi, i Blancos avevano segnato la rete del pareggio con il nuovo acquisto Carlos Espi, ma il VAR ha annullato quel che sarebeb stato il gol dell'1-1. Nei minuti di recupero della seconda frazione di gioco, gli ospiti hanno avuto una seconda occasione per pareggiare con un calcio di rigore. Tuttavia, il portiere del Betis Alvaro Valles ha parato il tiro di Kylian Mbappé.
In questo modo, il Real non è più a punteggio ed ora, con nove punti ottenuti, è a pari merito proprio col Betis ma si trova a -3 dal Barcellona e ha un solo punto in meno del Deportivo Alavés. Nella giornata di ieri, durante il programma La Casa del Futbol di Movistar Plus Deportes, Jorge Valdano ha rilasciato delle dichiarazioni che riguardano la sconfitta del Real Madrid, club del quale è stato prima giocatore dal 1984 al 1987 e poi direttore sportivo negli anni 2000.
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