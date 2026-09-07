Una delle partite che sono andate in scena negli ultimi giorni ha messo di fronte il Betis Siviglia ed il Real Madrid. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione della quarta giornata della Liga Spagnola 2026/2027. Presso l'Estadio de la Cartuja, i padroni di casa allenati da Manuel Pellegrini hanno vinto 1-0 contro i Blancos che hanno come tecnico José Mourinho. Nella giornata di ieri, l'ex calciatore del Real Jorge Valdano ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla prima sconfitta stagionale del club della capitale.

Valdano: "La sconfitta contro il Betis ha interrotto il momento di gioia del Real Madrid"

Dopo aver vinto le prime tre giornate della massima divisone nazionale, il Real Madrid si ferma con una sconfitta in casa del Betis. La squadra biancoverde ha vinto grazie al gol dell'attaccante irlandese, il quale ha segnato al minuto 81. Otto minuti più tardi, i Blancos avevano segnato la rete del pareggio con il nuovo acquisto, ma ilhaquel che sarebeb stato il gol dell'1-1. Nei minuti di recupero della seconda frazione di gioco, gli ospiti hanno avuto una seconda occasione per pareggiare con un calcio di rigore. Tuttavia, il portiere del Betisha parato il tiro di

Siviglia, Spagna - 4 settembre 2026: José Mourinho, allenatore del Real Madrid, parla ai suoi giocatori durante la partita de LaLiga EA Sports 2026/27 tra Real Betis Balompié e Real Madrid all'Estadio La Cartuja. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

In questo modo, il Real non è più a punteggio ed ora, con nove punti ottenuti, è a pari merito proprio col Betis ma si trova a -3 dal Barcellona e ha un solo punto in meno del Deportivo Alavés. Nella giornata di ieri, durante il programma La Casa del Futbol di Movistar Plus Deportes, Jorge Valdano ha rilasciato delle dichiarazioni che riguardano la sconfitta del Real Madrid, club del quale è stato prima giocatore dal 1984 al 1987 e poi direttore sportivo negli anni 2000.

"Es una derrota inoportuna, que interrumpe la felicidad en el Real Madrid, pero creo que fue un partido fuera de lo normal..."



👤 Jorge Valdano, tras el tropiezo blanco en La Cartuja. #DeportePlus #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/eaXTnYoGhx — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 6, 2026

Queste sono state ledell'ex calciatore argentino: "Ritengo questa sconfitta inopportuna perché è stato interrotto un momento di gioia del Real Madrid, che sembrava stesse crescendo partita dopo partita. Ho avuto la sensazione che la formazione scelta da Mourinho contro il Betis fosse quella più vicina possibile a quella titolare. Per la prima volta tutti i giocatori erano a disposizione e hanno giocato tutti insieme. Tuttavia, il risultato è stato un duro colpo. Il Real Madrid è una squadra che può segnare tanti gol ed è quel che è mancato a Siviglia".