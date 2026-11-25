Nel corso della sua carriera, Cristiano Ronaldo ha avuto diversi allenatori tra i quali trova il suo spazio anche Roberto Martinez. I due personaggi appartenenti al mondo del calcio appena menzionati, infatti, hanno avuto modo di lavorare insieme nella Nazionale Portoghese. Martinez, dal gennaio del 2023 fino a quattro mesi fa, ha ricoperto il ruolo di commissario tecnico della Seleçao das Quinas che ha avuto come capitano il sopracitato attaccante dell'Al-Nassr. Ad inizio mese, il classe 1985 ha preso la decisione di ritirarsi dalla Nazionale ricevendo elogi e ringraziamenti da parte di tutto il mondo tra tifosi, calciatori ed allenatori. Recentemente, il suo ex ct ha speso parole molto positive nei suoi confronti mettendolo allo stesso livello di grandi nomi che hanno scritto la storia del calcio.

Roberto Martinez: "Cristiano Ronaldo è ai livelli di Cruijff, Maradona e Messi"

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🎙️ Roberto Martinez:



"We will never see another player like Cristiano Ronaldo, What you can learn from Cristiano is that his mindset is not limited to winning a trophy; what motivates him is not winning the Ballon d'Or, but always being better the next day." pic.twitter.com/AoaDuKF9BL — TCR. (@TeamCRonaldo) November 25, 2026

Ospite di Amazon Prime Video in occasione della partita di Champions League tra, poi terminata col risultato di 1-1, l'ex commissario tecnico delprima e del Portogallo poi ha rilasciato alcuneprima del match valevole per la quinta giornata della league phase della massima competizione europea. Tra gli argomenti toccare, ovviamente, ha trovato il suo spazio anche Cristiano Ronaldo, che ha avuto lo spagnolo come allenatore per tre anni e mezzo con cui ha vinto lanel 2025. Con le sue parole, il classe 1973 ha voluto elogiare il suo ex calciatore nonché leggenda del calcio portoghese.Le dichiarazioni di Martinez: ". Il Portogallo è un Paese di soli undici milioni di abitanti e la sua Nazionale ha sempre partecipato alle competizioni più importanti dall'arrivo di Ronaldo, che c'ha messo tutta la sua. Oltre al Portogallo, soltanto altre tre selezioni europee hanno raggiunto questo traguardo e sono Francia, Germania e Spagna. Una cosa che si può imparare da CR7 è che la sua mentalità non era incentrata sul vincere o sul Pallone d'Oro, ma sul. Ha un'etica del lavoro che non ha eguali".