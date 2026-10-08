Le dichiarazioni del commissario tecnico dell'Argentina
Negli ultimi giorni, la Nazionale Argentina che ha come commissario tecnico Lionel Scaloni ha affrontato un addio molto importante. Infatti, nella notte italiana tra il 6 ed il 7 del corrente mese, Lionel Messi ha giocato la sua ultima partita con la maglia dell'Albiceleste in occasione di un'amichevole contro il Benin. Durante quest'incontro, l'ormai ex numero 10 dell'Argentina ha fornito due assist e segnato, su calcio di rigore, la sua ultima rete con la maglia della Nazionale. Oltre a quest'addio, Scaloni potrebbe affrontarne anche un altro che non riguarda un calciatore, bensì un fidato membro del suo staff tecnico. Stiamo parlando di Walter Samuel, ex calciatore di Roma ed Inter nonché attuale collaboratore di Scaloni all'Albiceleste.
Argentina, Scaloni: "Samuel? Il suo addio sarebbe una grande perdita"Dopo vent'anni di carriera agonistica durante i quali ha vinto altrettanti titoli tra i quali figurano sei Scudetti e la Champions League nel 2010, dieci anni fa Samuel ha preso la decisione di ritirarsi dal calcio giocato. Successivamente, l'argentino diventa osservatore dell'Inter prima di entrare nello staff di Stefano Pioli che, per quasi tutta la stagione 16/17, ha allenato la squadra nerazzurra. Nell'estate del 2017, l'ex difensore passa al Lugano in qualità di tecnico in seconda di Pierluigi Tami. A causa dell'esonero di quest'ultimo nel mese di aprile del 2018, Samuel lascia il club svizzero.
Tuttavia, nelle ultime ore il sito argentino TyC Sports ha riportato che l'ex difensore dell'Inter ha intenzione di lasciare la Nazionale con l'obiettivo di allenare una squadra europea. Durante la sosta per le Nazionali da poco conclusa, Scaloni ha affrontato l'argomento del possibile addio di Samuel. Le sue parole: "Oltre ad essere un membro importante dello staff è anche un amico. Per lui voglio il meglio. Se vuole prendere una decisione, è giusto che lo faccia. Per lui la porta è sempre aperta anche se il suo addio sarebbe una perdita enorme".
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