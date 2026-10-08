Negli ultimi giorni, la Nazionale Argentina che ha come commissario tecnico Lionel Scaloni ha affrontato un addio molto importante. Infatti, nella notte italiana tra il 6 ed il 7 del corrente mese, Lionel Messi ha giocato la sua ultima partita con la maglia dell'Albiceleste in occasione di un'amichevole contro il Benin. Durante quest'incontro, l'ormai ex numero 10 dell'Argentina ha fornito due assist e segnato, su calcio di rigore, la sua ultima rete con la maglia della Nazionale. Oltre a quest'addio, Scaloni potrebbe affrontarne anche un altro che non riguarda un calciatore, bensì un fidato membro del suo staff tecnico. Stiamo parlando di Walter Samuel, ex calciatore di Roma ed Inter nonché attuale collaboratore di Scaloni all'Albiceleste.

Argentina, Scaloni: "Samuel? Il suo addio sarebbe una grande perdita"

Bienvenido, Leo, a la mejor hinchada del mundo.



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Dopo vent'anni di carriera agonistica durante i quali ha vinto altrettanti titoli tra i quali figurano seie lanel, dieci anni fa Samuel ha preso la decisione didal calcio giocato. Successivamente, l'argentino diventa osservatore dell'Inter prima di entrare nello staff diche, per quasi tutta la stagione, ha allenato la squadra nerazzurra. Nell'estate del, l'ex difensore passa alin qualità di tecnico in seconda di. A causa dell'esonero di quest'ultimo nel mese di aprile del, Samuel lascia il club svizzero.Pochi mesi più tardi, l'ex calciatore dele delentra a far parte dello staff tecnico dell'Albiceleste allenata da Scaloni. Intanto, in questo periodo, ha frequentato il corsoper allenatori di Prima Categoria e ha avuto modo di festeggiare con la Nazionale Argentina i grandi traguardi raggiunti. Tra questi, figurano le due edizioni dellavinte nele nel, ladele, nello stesso anno, ilvinto in Qatar.

Ezeiza, Argentina - 30 marzo 2026: Lionel Scaloni, allenatore dell'Argentina (sx) parla col suo collaboratore Walter Samuel (dx) durante un allenamento al Centro Sportivo Lionel Messi. (Foto di Marcelo Endelli/Getty Images)

Tuttavia, nelle ultime ore il sito argentino TyC Sports ha riportato che l'ex difensore dell'Inter ha intenzione di lasciare la Nazionale con l'obiettivo di allenare una squadra europea. Durante la sosta per le Nazionali da poco conclusa, Scaloni ha affrontato l'argomento del possibile addio di Samuel. Le sue parole: "Oltre ad essere un membro importante dello staff è anche un amico. Per lui voglio il meglio. Se vuole prendere una decisione, è giusto che lo faccia. Per lui la porta è sempre aperta anche se il suo addio sarebbe una perdita enorme".