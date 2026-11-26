Questa notte ha trovato la propria conclusione la Coppa Bolivia. Infatti, è andata in scena la gara di ritorno della finale del torneo che ha messo di fronte il Real Potosi e l'Always Ready. Quest'ultimo club, la scorsa settimana, ha vinto 3-1 l'andata coi gol di Quiroga, Restrepo e Torrico e, grazie al pareggio a reti bianche di questa notte, ha trionfato in coppa nazionale. Tuttavia, questo match non sarà ricordato per il successo dell'Always Ready, ma per un gesto molto grave che ha come protagonista Jordy Aleman, il quale ha arbitrato la sfida. Ad un certo punto, il direttore di gara ha sferrato un pugno in faccia a Carlos Martinez, portiere del Real Potosi. Quanto accaduto ha portato ad una colluttazione che ha portato all'intervento delle forze dell'ordine presenti allo stadio.

Coppa Bolivia, arbitro da un pugno in faccia al portiere del Real Potosi

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Nel corso dell'atto conclusivo della coppa nazionale contro l'Always Ready, diverse volte i calciatori del Real Potosi hanno avuto da ridire a causa di alcune decisioni prese da Aleman. Durante l'incontro, il portiere Carlos Martinez ha avuto un confronto diretto con il direttore di gara col quale ha avuto una. In quel momento, però, l'arbitro ha deciso di colpire l'estremo difensore della squadra di casa con un pugno in faccia. Da questo gesto è nata una colluttazione, durante la quale ha avuto luogo l'intervento delle forze dell'ordine. Inoltre il pugno di Aleman è stato ripreso anche dalleA fine partita, capitano e difensore centrale del Real Potosi espulso al 96' per proteste, ha parlato dell'accaduto che ha visto coinvolto il suo compagno di squadra. Le sue: "Un arbitro non può dare un pugno al portiere. Ma stiamo scherzando?!". Secondo diversi media boliviani come Premium Sports e La Patria, Aleman rischia di ricevere unache va daglied addirittura ladal mondo dell'arbitraggio. Per il momento, lanon ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su quest'episodio.