I derby sono sfide che vanno ben oltre i novanta minuti, capaci di dividere una città intera e di trasformare ogni confronto in una questione d'orgoglio. Quando poi il contesto non è più quello nazionale del campionato, ma quello internazionale delle sfide europee, il tutto cresce esponenzialmente, con un obiettivo: mostrare ai tifosi di tutto un continente quale club rappresenti al meglio la propria città. Così fu per Siviglia e Betis nella stagione 2013/14, quando per la prima volta nella loro lunga storia si sono incontrate in una competizione europea: l'Europa League in questo caso. Il caso volle che le due squadre, superati i sedicesimi di finale, si ritrovassero l'una contro l'altra agli ottavi.

Una serata speciale, destinata a entrare nella memoria dei tifosi verdiblancos e a rappresentare uno degli episodi più significativi della storia recente del Gran Derbi. Il successo maturò al termine di una partita nella quale gli ospiti seppero sfruttare le proprie occasioni, neutralizzare le iniziative avversarie e mettere in seria difficoltà un Siviglia che partiva con i favori del pronostico.

Baptistao gela il Sánchez-Pizjuán

Adán decisivo, il Siviglia spreca le occasioni

La ripresa e il raddoppio di Salva Sevilla

Prima della gara, tutti i pronostici davano come super favorito il Siviglia e l'avvio sembrò subito confermare una serata favorevole ai padroni di casa. Dopo appena quindici secondi, infatti, Carlos Bacca ebbe una grande opportunità per portare in vantaggio il Siviglia, senza riuscire a concretizzarla. Il Betis, però, non si lasciò intimorire riuscendo a reggere contro i primi assalti biancorossi. La squadra allenata da Gabriel Calderón impostò la gara sulle ripartenze, proprio come quella del 15' che cambiò la partita. Sfruttando un'azione costruita sulla fascia,trovò la rete dello 0-1 con un colpo di testa in tuffo. Una rete pesantissima, che ammutolì il pubblico del Sánchez-Pizjuán e regalò al Betis il vantaggio.Il Siviglia fu costretto a inseguire, ma la squadra diincontrò notevoli difficoltà nel costruire azioni pericolose. Il principale merito del Betis fu quello di limitare Ivan, il giocatore di riferimento della costruzione del gioco avversario. Il centrocampista croato venne costantemente pressato e schermato da Alfred N'Diaye, perdendo così la possibilità di incidere come avrebbe voluto. Il centrocampista senegalese contribuì a spezzare le iniziative del Siviglia, mentre alle sue spalle Antonio Adán garantiva sicurezza e affidabilità.Con lo svantaggio, il Siviglia cercò in tutti i modi il pareggio. Le occasioni più pericolose della prima frazione furono proprio quelle costruite dalla squadra di Emery, capace di mettere più volte in difficoltà una retroguardia verdiblanca non sempre impeccabile quando era costretta a ripiegare. Il protagonista di questa fase fu soprattutto Carlos Bacca. L'attaccante colombiano ebbe diverse opportunità per riportare il risultato in equilibrio, ma trovò sulla propria strada un. Il portiere del Betis riuscì a neutralizzare ripetutamente i suoi tentativi, diventando uno dei principali artefici del successo degli ospiti. La partita rimase apertissima, con continui ribaltamenti di fronte e due squadre disposte a spendere ogni energia pur di prevalere sui rivali. Il Betis aveva trovato il gol, ma il Siviglia continuava a rendersi pericoloso e sembrava avere le occasioni per rimettere in discussione il risultato.All'intervallo Emery decise di intervenire immediatamente, modificando l'assetto della squadra con gli ingressi di Diogo Figueiras e Kevin Gameiro. Rakitic venne arretrato ancora di più nel centrocampo biancorosso, con l'obiettivo di favorire una maggiore fluidità nella costruzione del gioco e aumentare la pressione offensiva. Laaccumulata nei primi quarantacinque minuti, però, finì per abbassare il ritmo della partita. Una situazione che favorì soprattutto il Betis, sempre più concentrato sulla protezione del vantaggio e sulla possibilità di colpire in contropiede.

SIVIGLIA, SPAGNA - MAGGIO 21: Tifosi del Real Betis mostrano il loro supporto prima della partita di LaLiga Santander tra Siviglia FC e Real Betis allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan il 21 maggio 2023 a Siviglia, Spagna. (Foto di Fran Santiago/Getty Images)

Al 54' gli ospiti ebbero una grande occasione per raddoppiare. Leo Baptistao riuscì a presentarsi nuovamente davanti alla porta avversaria, ma questa volta fu Beto a vincere il duello, deviando la conclusione in calcio d'angolo. Il Siviglia continuò a cercare il pareggio, ma col passare dei minuti la squadra di Calderón riuscì progressivamente a controllare gli spazi e a contenere le iniziative offensive dei padroni di casa. Al 67' arrivò la prima sostituzione per il Betis: Salva Sevilla prese il posto di Rubén Castro. Il suo ingresso si rivelò decisivo. Al 77'raccolse un pallone vagante appena al limite dell'area da dove, dopo aver finto il tiro col sinistro, scaricò un preciso tiro incrociato con il destro che non lasciò scampo a Beto.

Per il Siviglia fu un colpo durissimo. La squadra di Emery, che aveva costruito diverse occasioni senza riuscire a superare Adán, si ritrovava adesso con due reti da recuperare e pochissimo tempo a disposizione. Con le squadre molto stanche, però, le occasioni furono molto poche e dopo sei minuti di recupero l'arbitro turco Çakır decretò la fine dell'incontro. Per i tifosi ospiti la gioia fu immensa. Non solo il successo arrivò in casa degli avversari, ma molto probabilmente avrebbe portato alla loro eliminazione dall'Europa League. Il Siviglia uscì dal Sánchez-Pizjuán con la consapevolezza di aver compromesso seriamente il cammino europeo.

La rimonta del Siviglia nella gara di ritorno

La gioia per gli ospiti non sarebbe durata a lungo. Il, al Benito Villamarín, il Siviglia riuscì incredibilmente a ribaltare il risultato dell'andata imponendosi nuovamente per 0-2, grazie alle reti di José Antonioe Carlos Bacca. Dopo i tempi supplementari, la qualificazione venne decisa ai calci di rigore. Dal dischetto furono gli errori di Alfred N'Diaye (questa volta protagonista in negativo) e Nono a condannare il Betis, con il Siviglia che si impose 4-3, conquistando l'accesso ai quarti di finale dell'Europa League che avrebbe poi vinto allo. Il Betis aveva così firmato una delle vittorie più memorabili della propria storia, che finì per essere messa del tutto in ombra dalla sfida di ritorno. Al di là dell'esito, il ricordo di quel 13 marzo 2014 rimane una delle pagine più suggestive dell'epopea del Gran Derbi.