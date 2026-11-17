Piove sul bagnato in casa Siviglia: dopo l'infortunio subito da Alfon ecco un altro stop. Questa volta si tratta del terzino Josè Angel Carmona che ha riportato un grave problema durante l'allenamento odierno. Il capitano è stato immediatamente trasportato in ospedale al termine della seduta. A comunicare l'esito degli esami è stata la stessa società con un comunicato ufficiale. Lo spagnolo, cresciuto nel settore giovanile dei Nervionenses, dovrà quindi affrontare un percorso di recupero che lo terrà fuori dal rettangolo verde per parecchio tempo: la prima partita che salterà è proprio il derby andaluso contro il Betis.

Siviglia: il comunicato su Carmona

L'infortunio è avvenuto durante la seduta di allenamento. Si è trattato di un episodio fortuito che ha costretto subito lo staff medico a intervenire. Gli esami hanno evidenziato la frattura di tibia e perone. Per Carmona sarà necessario un intervento chirurgico, al quale seguirà un periodo di riabilitazione abbastanza lungo e complesso.

LEVERKUSEN, GERMANIA - 8 AGOSTO: José Ángel Carmona del Siviglia corre con il pallone durante l'amichevole pre-campionato tra Bayer 04 Leverkusen e Siviglia FC alla BayArena l'8 agosto 2026 a Leverkusen, in Germania. (Foto di Christof Koepsel/Getty Images)

Nella nota del Club si legge: "Josè Angel Carmona ha riportato una frattura di tibia e perone della gamba destra in seguito a un incidente avvenuto durante l'allenamento odierno. Al termine della seduta, il giocatore è stato accompagnato in ospedale, dove gli esami hanno confermato la diagnosi. Carmona sarà sottoposto ad un intervento chirurgico. Il Siviglia desidera esprimere tutto il proprio sostegno a Josè Angel, uno dei capitani della squadra e calciatore cresciuto nel settore giovanile fin dalla categoria U12. La società gli garantirà inoltre tutto il supporto necessario durante la fase di recupero".

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Il club biancorosso attualmente si trova al sesto posto nellain piena zona Europa. Nonostante l'ottimo andamento della squadra, il terzino spagnolo non stava vivendo un momento roseo. Infatti, negli ultimi mesi aveva visto ridursi il proprio minutaggio dopo l'arrivo di. In questa stagione Carmona ha raccolto appena 85 minuti, ma l'infortunio rappresenta comunque un duro colpo per la squadra di