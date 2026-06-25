Il Giappone punta in grande. Lo ha detto chiaramente il suo portiere, Zion Suzuki in una intervista ai canali ufficiali della FIFA: “Il nostro obiettivo è vincere il titolo”. I Samurai Blu hanno pareggiato nel match d'esordio e poi hanno vinto contro la Tunisia. Domani li attende la Svezia per l'ultima gara del loro girone.

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Suzuki non nasconde le ambizioni del Giappone

🇯🇵👏 Before getting on the Japan team bus, Zion Suzuki made time for some fans to give his autograph and take photos. Class. ❤️ pic.twitter.com/RXU7GhGkFS — EuroFoot (@eurofootcom) June 25, 2026

Il girone del Giappone

Zion Suzuki , classe 2002, portiere titolare dele della nazionale del Sol Levante, parla chiaro ai microfoni della. L'obiettivo della sua squadra è quello di arrivare fino in fondo, puntare al titolo. “Il nostro obiettivo come squadra è. Ma per ora vogliamo pensare una partita alla volta, vincere la prossima e poi concentrarci su quella successiva. Continueremo così, passo dopo passo”. Il Giappone ha pareggiato all'esordio contro la più quotata Olanda ma si è poi facilmente sbarazzato della Tunisia vincendo per quattro a zero. Una gara che è stata anche la millesima giocata in un Mondiale di calcio . “Sono molto felice della vittoria e sono anche entusiasta di aver fatto il mio debutto ai Mondiali”, ha dichiarato l'estremo difensore. Sul significato storico del match ha poi aggiunto: "Èdi tutto il mondo. Sono felice di essere stato in campo per una partita storica. Era anche la mia seconda partita ai Mondiali, quindi l'occasione è ancora più speciale". Secondo il portierie, inoltre, quella vittoria ha messo la squadra sulla “strada giusta”.La compagine allenata da Hajimeè, attualmente, seconda a quattro punti, pari con l'Olanda. Nel suo gruppo ci sono anche Svezia e Tunisia che è già eliminata. Per poter accedere ai sedicesimi ora i giapponesi dovranno. Gli scandinavi sono terzi con tre punti. Si gioca al Dallas Stadium, il 26 giugno, all'una di notte, ora italiana.

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