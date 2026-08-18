Nella Liga Profesional de Futbol, vale a dire la massima divisione del calcio argentino, una panchina potrebbe saltare e si tratta di quella di Jorge Sampaoli che allena il Talleres. Il tecnico, nonostante abbia firmato per i biancoblù soltanto un mese fa, non sta convincendo dopo le sue prime cinque partite. Adesso la sua posizione è a rischio e nelle prossime avrà luogo un incontro con il presidente del club.

Dubbi sul futuro di Sampaoli sulla panchina del Talleres

Dopo alcuni mesi di pausa dalla fine dell'esperienza con l', terminata nel mese di febbraio di quest'anno, l'allenatore argentino nato nel 1960 ha fatto ritorno in patria firmando per il Club Atlético de Talleres. L'avventura con la squadra proveniente da Cordoba ha avuto inizio all'inizio dello scoros mese, ma le sue prime partite non sono andate molto bene. Infatti, all'esordio avvenuto ilha persocontro ile pochi giorni dopo ha persocontro il. Il, invece, arriva la prima vittoria con un poker in casa del. La scorsa settimana, invece, il Talleres ha persocontro ilmentre stanotte è stato battuto per 3-1 dal

Belo Horizonte, Brasile - 25 novembre 2025: Jorge Sampaoli, allenatore dell'Atletico Mineiro, osserva prima della partita del Brasileirao 2025 tra Atletico Mineiro e Flamengo all'Arena MRV. (Foto di Pedro Vilela/Getty Images)

Nelle prime cinque giornate del Torneo Clausura, quindi, Sampaoli ha collezionato soltanto tre punti su quindici disponibili. La sua squadra ha segnato soltanto cinque gol e ne ha subiti il doppio. Nelle ultime ore, il sito argentino TyC Sports ha riportato che il rendimento del Talleres ha messo in discussione la posizione del tecnico che, in passato, ha allenato anche il Siviglia e l'Olympique Marsiglia. Tra l'altro, dopo la partita di questa notte ha lasciato lo stadio senza rilasciare dichiarazioni. Nelle prossime ora, incontrerà Andrés Fassi, presidente del club, per scegliere cosa fare. Se si dovesse decidere per la risoluzione contrattuale, andrebbe trovato prima un accordo dato che il contratto di Sampaoli scadrà a dicembre del prossimo anno.