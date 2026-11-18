Un problema tecnico ha traformato il prepartita della Tanzania in una scena particolarmente tragicomica. Prima della sfida contro la Nigeria, valida per la quarta giornata delle qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa, i giocatori della nazionale tanzaniana sono stati costretti a intonare il proprio inno nazionale a cappella, senza alcun accompagnamento musicale, a causa di un guasto all’impianto di diffusione sonora dell’Amaan Stadium di Zanzibar.

Tanzania, salta l'impianto audio: i giocatori cantano l'inno senza musica

Il curioso episodio si è verificato nella giornata di ieri, 17 novembre, durante le procedure che anticipano il calcio d'inizio del delicato match di qualificazione per la Coppa d'Africa 2027, tra Nigeria Al momento dei consueti inni, infatti, l'impianto audio dell'Amaan Stadium diha riscontrato dei problemi e, data l'assenza di musica, le Taifa Stars hanno continuato a cantare il proprio inno a cappella.

La situazione, però, ha preso una piega decisamente più insolita a causa del silenzio dello stadio. L'Amaan infatti era praticamente vuoto e l'eco delle voci dei giocatori della nazionale tanzianana, mentre cantano il proprio inno senza accompagnamento musicale, ha reso il momento ancor più tragicomico. Nonostante l'imprevisto, la squadra è riuscita comunque a portare a termine l'esecuzione dell'inno come da protocollo, tuttavia, ciò ha scatenato diversi dubbi e preoccupazioni sulla prossima edizione della Coppa d'Africa.

🇹🇿 Un gros couac de sono oblige les joueurs de la Tanzanie à chanter leur hymne a cappella... dans un silence assourdissant.https://t.co/Vy78cDaCAE — RMC Sport (@RMCsport) November 18, 2026

L'episodio preoccupa in vista della Coppa d'Africa 2027

Il guasto all'impianto di diffusione sonora dell’Amaan Stadium di Zanzibar, oltre alle risate di qualche tifoso e appassionato, ha inevitabilmente destato preoccupazione in vista della prossima Coppa d'Africa 2027, dal momento che la Tanzania sarà uno dei Paesi organizzatori, insieme a Kenya e Uganda. Il torneo si terrà dal 19 giugno al 18 luglio e richiederà agli impianti coinvolti degli standard organizzativi adeguati a una manifestazione continentale che, mai come in questi anni, sta assumendo un ruolo sempre più importante nel calcio internazionale.

BRENTFORD, INGHILTERRA - 28 MAGGIO: Il nigeriano Oluiwasemilogo A Ajayi festeggia il secondo gol al Gtech Community Stadium, il 28 maggio 2025 a Brentford, in Inghilterra. (Foto di Richard Pelham/Getty Images)

Dopo ben 51 anni, infatti, la coppa delle nazioni africane tornerà a svolgersi nella parte orientale dell'Africa, un traguardo significativo per i Paesi sopracitati, i quali avranno così la possibilità di metter in mostra la propria nazione su scala continentale e, soprattutto, su un palcoscenico di alto livello. Infine, nonostante le perplessità e i dubbi sull'organizzazione e le strutture, il presidente della CAF, Patrice Motsepe, ha tuttavia ribadito pubblicamente la fiducia nelle capacità di Kenya, Tanzania e Uganda di organizzare regolarmente la manifestazione.