Il giudice non ha accettato la richiesta dell'avvocato difensore di Ivan Toney. Il processo, stabilito per giugno 2028, si terrà in concomitanza con l'Europeo 2028
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Il giudice ha deciso di non rinviare il processo che vedrà Ivan Toney protagonista, fissato in data 12 giugno 2028. Nonostante la richiesta della difesa, volta a non far saltare l'Europeo del 2028 al calciatore inglese (qualora venisse convocato), il tribunale ha scelto di tenere valida la data prestabilita. Il calciatore è stato accusato di aver dato una testata ed un pugno a Saber Da Silva il 6 Dicembre 2025. Il calciatore, in attesa dell'udienza definitiva, ha respinto tutte le accuse di aggressione e lesioni personali.
Ivan Toney, a rischio l'EuropeoIl processo di Ivan Toney per la presunta aggressione a Saber Da Silva si terrà il 12 Giugno 2028. In quel periodo si giocherà l'Europeo 2028, e questo potrebbe compromettere un'eventuale convocazione del calciatore alla competizione. Come riportato da The Independent, il suo avvocato Mozammel Hossain KC ha chiesto in un'udienza di spostare la data del processo. Questo permetterebbe al suo calciatore, in caso venisse convocato, di partecipare al torneo.
Nell'udienza l'avvocato difensore, stando a quanto riportato dal quotidiano inglese, ha dichiarato: "Siamo venuti a conoscenza del fatto che potrebbe potenzialmente svolgersi un torneo di calcio denominato Campionato Europeo nel 2028 tra il 9 giugno e il 9 luglio". Sempre la difesa: "Vi chiediamo cortesemente di rinviare la questione a quella data per un processo. In questo modo, se l'imputato verrà incluso in questo torneo di calcio, potrebbe giocare".
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