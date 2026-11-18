Inghilterra, è qui la festa: semifinale e lo stadio canta Wonderwall

Il giudice ha deciso di non rinviare il processo che vedrà Ivan Toney protagonista, fissato in data 12 giugno 2028. Nonostante la richiesta della difesa, volta a non far saltare l'Europeo del 2028 al calciatore inglese (qualora venisse convocato), il tribunale ha scelto di tenere valida la data prestabilita. Il calciatore è stato accusato di aver dato una testata ed un pugno a Saber Da Silva il 6 Dicembre 2025. Il calciatore, in attesa dell'udienza definitiva, ha respinto tutte le accuse di aggressione e lesioni personali.

Ivan Toney, a rischio l'Europeo

. In quel periodo si giocherà l'Europeo 2028, e questo potrebbe compromettere un'eventuale convocazione del calciatore alla competizione. Come riportato da, il suo avvocatoha chiesto in un'udienza di spostare la data del processo. Questo permetterebbe al suo calciatore, in caso venisse convocato, di partecipare al torneo.

GEDDAH, ARABIA SAUDITA - 19 SETTEMBRE: Ivan Toney dell'Al Ahli festeggia dopo aver segnato il primo gol della sua squadra durante la partita di Saudi Pro League tra Al Ahli e Al Hilal al King Abdullah Sports City, il 19 settembre 2025 a Gedda, Arabia Saudita. (Photo by Yasser Bakhsh/Getty Images)

Nell'udienza l'avvocato difensore, stando a quanto riportato dal quotidiano inglese, ha dichiarato: "Siamo venuti a conoscenza del fatto che potrebbe potenzialmente svolgersi un torneo di calcio denominato Campionato Europeo nel 2028 tra il 9 giugno e il 9 luglio". Sempre la difesa: "Vi chiediamo cortesemente di rinviare la questione a quella data per un processo. In questo modo, se l'imputato verrà incluso in questo torneo di calcio, potrebbe giocare".

Ivan Toney loses bid to avoid Euro 2028 court clash.#NilePostNewshttps://t.co/WUAXjZgwpm — Nile Post (@nilepostnews) November 18, 2026