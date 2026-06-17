Prima di lui, diversi calciatori hanno realizzato tre gol alla prima partita di un'edizione della massima competizione intercontinentale
Tra i protagonisti delle prime partite del Mondiale attualmente il corso ha trovato spazio anche Lionel Messi. Questa notte, infatti, la sua Argentina ha esordito contro l'Algeria in occasione della prima giornata del Girone J. I Campioni del Mondo hanno vinto 3-0 contro la selezione africana grazie alla tripletta del proprio capitano.
Coi suoi tre gol, non solo Messi ha eguagliato il record di 16 gol ai Mondiali di Miroslav Klose, ma è anche entrato in una stretta cerchia di giocatori. Il numero 10 dell'Albiceleste, infatti, non è il primo ad aver realizzato una tripletta nella prima giornata di una fase a gironi dei Mondiali.
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Messi entra in un club speciale del MondialePrima di Messi, sono stati soltanto sette giocatori ad aver realizzato una tripletta nel corso della prima giornata dei Mondiali. Il primo in assoluto risale all'edizione del 1954 quando l'attaccante dell'Ungheria Sándor Kocsis ha realizzato tre delle nove reti della sua Nazionale contro la Corea del Sud. Quattro anni più tardi, quindi nel 1958, è stato il turno del francese Just Fontaine nella partita poi terminata con la vittoria per 7-3 contro il Paraguay. Adesso si va avanti col tempo di vent'anni arrivando, così, all'edizione giocata in Argentina nel 1978. In quel Mondiale, l'Olanda ha esordito battendo 3-0 l'Iran grazie alla tripletta dell'allora attaccante dell'Anderlecht Rob Rensenbrink.
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Stanotte, Messi è diventato il secondo argentino ad aver realizzato tre gol nella partita della prima giornata dei Mondiali. L'ha preceduto Gabriel Omar Batistuta nel 1994, autore di una tripletta nel match contro la Grecia terminato 4-0 valevole per la prima giornata del Girone D. Nell'edizione del 2002, invece, la Germania ha iniziato la propria spedizione battendo 8-0 l'Arabia Saudita con tanto di tripletta di Klose. Infine, l'ultimo ad aver compiuto quest'impresa prima di Messi è stata Cristiano Ronaldo. Nel 2018, infatti, il portoghese ha segnato tre reti contro la Spagna di cui l'ultima su calcio di punizione al minuto 88. Così facendo, ha permesso alla sua Nazionale di pareggiare 3-3.
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