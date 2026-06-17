Tra i protagonisti delle prime partite del Mondiale attualmente il corso ha trovato spazio anche Lionel Messi. Questa notte, infatti, la sua Argentina ha esordito contro l'Algeria in occasione della prima giornata del Girone J. I Campioni del Mondo hanno vinto 3-0 contro la selezione africana grazie alla tripletta del proprio capitano.

Coi suoi tre gol, non solo Messi ha eguagliato il record di 16 gol ai Mondiali di Miroslav Klose, ma è anche entrato in una stretta cerchia di giocatori. Il numero 10 dell'Albiceleste, infatti, non è il primo ad aver realizzato una tripletta nella prima giornata di una fase a gironi dei Mondiali.

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Messi entra in un club speciale del Mondiale

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Prima di Messi, sono stati soltanto sette giocatori ad aver realizzato una tripletta nel corso della prima giornata dei Mondiali. Il primo in assoluto risale all'edizione delquando l'attaccante dell'ha realizzato tre delledella sua Nazionale contro la. Quattro anni più tardi, quindi nel, è stato il turno del francesenella partita poi terminata con la vittoria percontro il. Adesso si va avanti col tempo di vent'anni arrivando, così, all'edizione giocata in Argentina nel. In quel Mondiale, l'ha esordito battendo 3-0 l'grazie alla tripletta dell'allora attaccante dell'Adesso si va ai Mondiali delquelli terminati con la vittoria finale dall'Italia di Bearzot. In quell'edizione del torneo, l'Ungheria ha iniziato il suo percorso battendo. Tre gol dei magiari li ha segnatotra il 69' ed il 76' della gara. Tra l'altro, l'allora attaccante delè, ancora oggi, l'unico giocatore nella storia della massima competizione intercontinentale ad aver realizzato una tripletta dadato che ha fatto il suo ingresso in campo al minuto 56. Per di più, la sua è la triplettanella storia dei Mondiali: 7 minuti e 42 secondi.

Sochi, Russia - 15 giugno 2018: Cristiano Ronaldo #7 del Portogallo esulta dopo aver segnato contro la Spagna durante la partita del Girone B del Mondiale 2018 tra Portogallo e Spagna al Fisht Stadium. (Foto di Maddie Meyer/Getty Images)

Stanotte, Messi è diventato il secondo argentino ad aver realizzato tre gol nella partita della prima giornata dei Mondiali. L'ha preceduto Gabriel Omar Batistuta nel 1994, autore di una tripletta nel match contro la Grecia terminato 4-0 valevole per la prima giornata del Girone D. Nell'edizione del 2002, invece, la Germania ha iniziato la propria spedizione battendo 8-0 l'Arabia Saudita con tanto di tripletta di Klose. Infine, l'ultimo ad aver compiuto quest'impresa prima di Messi è stata Cristiano Ronaldo. Nel 2018, infatti, il portoghese ha segnato tre reti contro la Spagna di cui l'ultima su calcio di punizione al minuto 88. Così facendo, ha permesso alla sua Nazionale di pareggiare 3-3.

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