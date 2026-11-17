Il Valencia si appresta a vivere una nuova epoca. Il passaggio dal Mestalla al Nou Mestalla è entrato in una fase concreta, con il Club che ha avviato le operazioni per accompagnare i propri tifosi verso il futuro impianto. Un cambiamento che non riguarda solo la struttura, ma coinvolgerà anche i sostenitori. Da oggi, gli abbonati potranno scegliere i posti da occupare nella nuova dimora. Tra i primi sostenitori c'è stato Josè Benet, socio numero uno dei "Los Che" e abbonato ininterrottamente da ben 79 anni. A tal proposito Josè non ha nascosto la malinconia per l'addio al Mestalla, per manifestando curiosità per il futuro.

Valencia, al via la scelta dei posti: coinvolti oltre 53mila abbonati

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La seconda fase del trasferimento è ufficialmente iniziata e rappresenta una nuova era sia per la società che per i propri sostenitori. Gli abbonati sono infatti chiamati a individuare la propria sistemazione sugli spalti. I numeri raccolti finora parlano chiaro: sono 49.232 i sostenitori che hanno scelto di radunarsi in gruppo per affrontare insieme la procedura. A questi si aggiungono 4.186 tifosi che hanno preferito procedere individualmente, portando a 53.418 il totale degli abbonati coinvolti.Tra le immagini più significative c'è sicuramente quella di Josè Benet: tifoso storico della squadra della Liga spagnola che ha deciso di recarsi personalmente alla Sala 1923 del Mestalla per individuare il proprio posto. Benet ha raccontato con estrema emozione il significato di questo cambiando, sottolineando cosa ha rappresentato questo stadio per lui: ". Qui ho vissuto esperienze indimenticabili; ho ricordi indelebili di questo Stadio che porterò sempre con me. Mi piace il cambiamento? Non posso dire di essere al settimo cielo perché il Mestalla rappresenta tutta la mia vita,".

VALENCIA, SPAGNA - 20 SETTEMBRE: Veduta generale dell'esterno dello stadio prima della partita di LaLiga EA Sports 2026/27 tra Valencia CF e Real Sociedad all'Estadi de Mestalla il 20 settembre 2026 a Valencia, Spagna. (Foto di Francisco Macia/Getty Images)

L'obiettivo del Valencia è quello di aprire le porte del nuovo stadio entro l'estate del 2027. Prima di quel momento tanto atteso ci saranno altri momenti che avranno i tifosi come protagonisti. L'attesa cresce e per i sostenitori sarà l'occasione di scrivere un nuovo capitolo della propria storia.