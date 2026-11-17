Al via il passaggio al nuovo stadio, con gli abbonati che saranno chiamati a scegliere i proprii posti. Tra i primi c'è il socio numero uno del Club.
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Il Valencia si appresta a vivere una nuova epoca. Il passaggio dal Mestalla al Nou Mestalla è entrato in una fase concreta, con il Club che ha avviato le operazioni per accompagnare i propri tifosi verso il futuro impianto. Un cambiamento che non riguarda solo la struttura, ma coinvolgerà anche i sostenitori. Da oggi, gli abbonati potranno scegliere i posti da occupare nella nuova dimora. Tra i primi sostenitori c'è stato Josè Benet, socio numero uno dei "Los Che" e abbonato ininterrottamente da ben 79 anni. A tal proposito Josè non ha nascosto la malinconia per l'addio al Mestalla, per manifestando curiosità per il futuro.
Valencia, al via la scelta dei posti: coinvolti oltre 53mila abbonatiLa seconda fase del trasferimento è ufficialmente iniziata e rappresenta una nuova era sia per la società che per i propri sostenitori. Gli abbonati sono infatti chiamati a individuare la propria sistemazione sugli spalti. I numeri raccolti finora parlano chiaro: sono 49.232 i sostenitori che hanno scelto di radunarsi in gruppo per affrontare insieme la procedura. A questi si aggiungono 4.186 tifosi che hanno preferito procedere individualmente, portando a 53.418 il totale degli abbonati coinvolti.
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L'obiettivo del Valencia è quello di aprire le porte del nuovo stadio entro l'estate del 2027. Prima di quel momento tanto atteso ci saranno altri momenti che avranno i tifosi come protagonisti. L'attesa cresce e per i sostenitori sarà l'occasione di scrivere un nuovo capitolo della propria storia.
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