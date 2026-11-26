L'attaccante è accusato di aver commesso molteplici reati
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Tra i calciatori che compongono la rosa del Vasco da Gama figura anche David. Il calciatore appena menzionato veste la maglia del club di Rio de Janeiro dal 2024, dove si è trasferito prima con la formula del prestito dall'Internacional di Porto Alegre poi esser acquistato a titolo definitivo lo scorso anno. In questa stagione, l'attaccante ha giocato 46 partite tra Campionato Carioca, Brasileirao, Coppa nazionale e Copa Sudamericana e ha segnato sei reti. Di recente, però, il nome del classe 1995 non è salito alla ribalta per un gesto tecnico fatto in campo, bensì per qualcosa di molto negativo. Infatti, nel corso della giornata odierna, la polizia brasiliana ha arrestato David, il quale ha commesso diversi reati.
David del Vasco da Gama arrestato per molteplici reatiIl noto sito brasiliano Globo Esporte ha riportato che, nel corso della giornata odierna, ha avuto luogo l'arresto del calciatore del Vasco da Gama. Ciò è successo presso il centro sportivo della squadra di Rio de Janeiro dato che la Polizia Civile di Espirito Santo stava svolgendo delle indagini che riguardavano la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro ed anche il traffico di droga ed armi. Per questi capi d'accusa i poliziotti, che avevano un mandato d'arresto preventivo emesso dal Tribunale Penale di Senna, hanno arrestato David. Inoltre, la situazione che vede coinvolto il numero 7 del Vasco da Gama è molto complessa.
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