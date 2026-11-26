Tra i calciatori che compongono la rosa del Vasco da Gama figura anche David. Il calciatore appena menzionato veste la maglia del club di Rio de Janeiro dal 2024, dove si è trasferito prima con la formula del prestito dall'Internacional di Porto Alegre poi esser acquistato a titolo definitivo lo scorso anno. In questa stagione, l'attaccante ha giocato 46 partite tra Campionato Carioca, Brasileirao, Coppa nazionale e Copa Sudamericana e ha segnato sei reti. Di recente, però, il nome del classe 1995 non è salito alla ribalta per un gesto tecnico fatto in campo, bensì per qualcosa di molto negativo. Infatti, nel corso della giornata odierna, la polizia brasiliana ha arrestato David, il quale ha commesso diversi reati.

David del Vasco da Gama arrestato per molteplici reati

David, jogador Vasco, acaba de ser preso no CT do clube, no Rio de Janeiro, pela Polícia Civil. pic.twitter.com/V5djRf8bYJ — BRASILEIRÃO DA DEPRESSÃO (@br_dadepressao) November 26, 2026

Il noto sito brasiliano Globo Esporte ha riportato che, nel corso della giornata odierna, ha avuto luogo l'arresto del calciatore del Vasco da Gama. Ciò è successo presso il centro sportivo della squadra di Rio de Janeiro dato che lastava svolgendo delleche riguardavano la, il red anche il. Per questi capi d'accusa i poliziotti, che avevano und'arresto preventivo emesso dal, hanno arrestato David. Inoltre, la situazione che vede coinvolto il numero 7 del Vasco da Gama è molto complessa.Infatti, tramite alcune, le autorità di polizia hanno spiegato che David è "indagato per presunti reati dicon lo scopo di trafficare droga e. Inoltre, avrebbe anche dei legami con alcuni membri del Comando Vermelho, fazione criminale di Espirito Santo. Oltre a ciò, risulterebbero anche dei legami con altre persone che fanno parte della stessa fazione che si trova nella comunità di Rocinha, zona meridionale di Rio de Janeiro". Il nome di David è emerso a seguito di intercettazioni con, suo amico che deve affrontare un processo per tentato omicidio avvenuto due anni fa. Negli ultimi mesi, David ha anche rilasciato dichiarazioni negando il coinvolgimento nei traffici di droga mentre ad ottobre gli è stato tolto il passaporto. Inoltre, ha ricevuto misure cautelari tra le quali figura anche ildi lasciare il Brasile.