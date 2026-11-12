I numeri della sfida
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Una delle sfide che andrà in scena nel corso di questa sosta per le Nazionali, la seconda stagionale nonché l'ultima di quest'anno solare, metterà di fronte la Repubblica Ceca e la Spagna. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della quinta nonché penultima giornata della fase a gironi della Nations League. La gara tra queste due Nazionali avrà inizio alle ore 20:45 di giovedì 12 novembre e si disputerà presso il Pragues Letna Hill situato nella capitale della Repubblica Ceca. In attesa che la partita abbia inizio, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra i cechi e gli spagnoli.
I precedenti tra la Repubblica Ceca e la SpagnaLe due Nazionali, insieme alla Croazia ed all'Inghilterra, compongono il Girone 3 della Lega A della Nations League. La Repubblica Ceca, che ha come come commissario tecnico proprio uno spagnolo che risponde al nome di Santi Denia, occupa l'ultimo posto del proprio gruppo dato che, dopo quattro turni, non è riuscito ad ottenere punti dato che tra la fine di settembre ed i primi di ottobre ha perso tutti gli incontri del torneo. La Spagna di Luis De La Fuente, dal canto suo, è prima a punteggio pieno. Fino a questo momento, le sue selezioni europee hanno giocato contro otto volte. Il primo incontro, terminato a reti bianche, risale al 9 ottobre di trent'anni ed era valevole per la fase a gironi della qualificazione al Mondiale del '98. Fino ad ora, la Spagna ha ottenuto sei vittorie e due pareggi contro i cechi, i quali stanno ancora cercando di compiere l'impresa di battere la Roja. Anche la statistica che riguarda i gol, ovviamente, va a favore degli spagnoli dato che ne ha segnato 13 mentre la Repubblica Ceca è a quota quattro.
Le sfide in Nations LeagueFino a questo momento, le due Nazionali hanno giocato contro il Nations League tre volte. Le prime due risalgono ai gironi dell'edizione 2022/2023, terminata con la vittoria finale della Spagna ai calci di rigore contro la Croazia. Il 5 giugno di quattro anni fa, spagnoli e cechi si sono affrontati per la prima volta in questa competizione europea. Quel giorno hanno pareggiato 2-2: Jakub Pesek e Jan Kutcha per la Repubblica Ceca; Gavi ed Íñigo Martínez per le Furie Rosse.
Esattamente una settimana più tardi, quindi il 12 giugno, le due selezioni hanno giocato nuovamente contro e stavolta la Spagna ha vinto 2-0 grazie alle reti di Carlos Soler al 24' e Pablo Sarabia al minuto 75. Nell'attuale edizione della Nations League, i Campioni d'Europa e del Mondo hanno affrontato la Repubblica Ceca lo scorso mese, precisamente il 3 ottobre, durante la prima sosta per le Nazionali di questa stagione. Quel giorno, la Roja ha vinto 3-1 grazie ai gol di Lamine Yamal, Rodri e Mikel Merino mentre per i cechi ha segnato Jiri Slama.
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