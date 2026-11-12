Una delle sfide che andrà in scena nel corso di questa sosta per le Nazionali, la seconda stagionale nonché l'ultima di quest'anno solare, metterà di fronte la Repubblica Ceca e la Spagna. Le due squadre, infatti, giocheranno contro in occasione della quinta nonché penultima giornata della fase a gironi della Nations League. La gara tra queste due Nazionali avrà inizio alle ore 20:45 di giovedì 12 novembre e si disputerà presso il Pragues Letna Hill situato nella capitale della Repubblica Ceca. In attesa che la partita abbia inizio, vediamo insieme le statistiche che riguardano i precedenti tra i cechi e gli spagnoli.

I precedenti tra la Repubblica Ceca e la Spagna

Le due Nazionali, insieme allaed all', compongono ildelladella Nations League. La Repubblica Ceca, che ha come come commissario tecnico proprio uno spagnolo che risponde al nome di, occupa l'posto del proprio gruppo dato che, dopo quattro turni, non è riuscito ad ottenere punti dato che tra la fine di settembre ed i primi di ottobre ha perso tutti gli incontri del torneo. La Spagna di, dal canto suo, è prima a punteggio pieno.Fino a questo momento, le sue selezioni europee hanno giocato contro otto volte. Il primo incontro, terminato a, risale aldi trent'anni ed era valevole per la fase a gironi dellaaldel '. Fino ad ora, la Spagna ha ottenutovittorie epareggi contro i cechi, i quali stanno ancora cercando di compiere l'impresa di battere la Roja. Anche la statistica che riguarda i gol, ovviamente, va a favore degli spagnoli dato che ne ha segnatomentre la Repubblica Ceca è a quota

Malaga, Spagna - 12 giugno 2022: Carlos Soler della Spagna esulta dopo aver segnato il primo gol per la sua squadra durante la partita del Girone 2 di Lega A della Nations League tra Spagna e Repubblica Ceca a La Rosaleda. (Photo by Fran Santiago/Getty Images)

Le sfide in Nations League

Fino a questo momento, le due Nazionali hanno giocato contro il Nations League tre volte. Le prime due risalgono ai gironi dell'edizione, terminata con la vittoria finale della Spagna ai calci di rigore contro la Croazia. Ildi quattro anni fa, spagnoli e cechi si sono affrontati per la prima volta in questa competizione europea. Quel giorno hanno pareggiatoper la Repubblica Ceca;edper le Furie Rosse.

Oviedo, Spagna - 3 ottobre 2026: Mikel Merino esulta dopo aver segnato il terzo gol per la sua squadra durante la partita della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27 tra Spagna e Repubblica Ceca allo Stadio Carlos Tartiere. (Photo by Jose Manuel Alvarez Rey/Getty Images)

Esattamente una settimana più tardi, quindi il 12 giugno, le due selezioni hanno giocato nuovamente contro e stavolta la Spagna ha vinto 2-0 grazie alle reti di Carlos Soler al 24' e Pablo Sarabia al minuto 75. Nell'attuale edizione della Nations League, i Campioni d'Europa e del Mondo hanno affrontato la Repubblica Ceca lo scorso mese, precisamente il 3 ottobre, durante la prima sosta per le Nazionali di questa stagione. Quel giorno, la Roja ha vinto 3-1 grazie ai gol di Lamine Yamal, Rodri e Mikel Merino mentre per i cechi ha segnato Jiri Slama.