Xavi sembrava imprendibile per tutti, tranne che per il centrocampista di Luis Enrique

Michele Massa 10 aprile 2026 (modifica il 10 aprile 2026 | 13:53)

Serata da incorniciare per Vitinhanella sfida di mercoledì sera tra Paris Saint-Germain e Liverpool. Gara in cui il centrocampista portoghese ha raggiunto un traguardo storico a livello statistico. Il giocatore ha infatti superato il record di passaggi completati in una singola edizione di Champions League, un primato che apparteneva da oltre dieci anni a Xavi Hernández.

Vitinha supera Xavi, il dato da stropicciarsi gli occhi del portoghese — Secondo i dati aggiornati, Vitinhaè arrivato a 1319 passaggi completati, superando il precedente record dello spagnolo fermo a 1299 passaggi. Un sorpasso significativo che certifica il ruolo centrale del portoghese nella costruzione del gioco della sua squadra. Il dato assume ancora più valore se si considera che il record è stato battuto già ai quarti di finale della competizione. In caso di approdo fino in fondo al torneo, al giocatore resterebbero ancora quattro partite potenziali per incrementare ulteriormente una statistica già da primato.

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Il precedente riferimento era rappresentato da Xavi, simbolo del possesso palla e della gestione del ritmo di gioco, che per anni aveva mantenuto il primato con una cifra considerata quasi irraggiungibile. Nel "tiki-taka" di Guardiola tutti i palloni del Barcellona passavano dai piedi del centrocampista spagnolo, 1299 sembrava un numero irraggiungibile per tutti, ma non per Vitinha che in caso di approdo in finale, potrebbe arrivare sopra i 2000, una cifra praticamente impossibile da toccare per chiunque.

La prestazione contro il Liverpool, oltre al risultato della partita, entra così nella storia della competizione. Consacrando Vitinha come uno dei centrocampisti più influenti e continui del panorama europeo attuale. Luis Enrique si potrebbe dire che ha "creato un mostro" e con Fabian Ruiz ha composto una delle mediane più belle e moderne del calcio di oggi. Il portoghese scalda i motori anche in vista di USA2026, dove sarà uno dei perni della sua Nazionale.