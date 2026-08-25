Esordio vincente per Xabi Alonso sulla panchina del Chelsea. I Blues vincono il derby con il Fulham a Craven Cottage e la partita regala grandi emozioni con ben cinque reti. Soddisfatto il tecnico: "Una prestazione molto solida e di grande maturità".

Goleada a Craven Cottage e vittoria del Chelsea sul Fulham

, con ben cinque reti, la partita di ieri sera, che ha chiuso la prima giornata della Premier League . Ilha ospitato il Chelsea fra le mura amiche die le due squadre hanno regalato spettacolo ed emozioni agli spettatori. Inizia benissimo la squadra ospite conche apre le marcature al primo minuto di gioco. Ma i padroni di casa, guidati da, pareggiano dopo una ventina di minuti con rete di. Nel finale di primo tempo, la squadra di Alonso torna in vantaggio: stavolta segna. Colemette la sua firma sul tabellino dei marcatori dopo nove minuti di gioco nel secondo tempo. Inutile il gol diche accorcia le distanze: al fischio finale i Blues si portano a casa i tre punti.

Nel post partita Xabi Alonso, da poco allenatore del Chelsea, ha commentato la gara. Il tecnico è soddisfatto della partita e di come hanno giocato i suoi uomini: "Ci sentiamo bene. Sappiamo quanto sia difficile vincere una qualsiasi partita in Premier League, soprattutto in trasferta. Abbiamo preparato una sfida intensa e penso che sia stata una prestazione molto solida e di grande maturità, in particolare nella gestione dei momenti difficili".

LONDON, ENGLAND - AGOSTO 24: L'allenatore del Fulham, Alvaro Arbeloa, osserva la partita prima dell'incontro di Premier League 2026/27 tra Fulham e Chelsea FC al Craven Cottage il 24 agosto 2026 a Londra, Inghilterra. (Photo by Mike Hewitt/Getty Images)

L'allenatore spagnolo, però, ha anche ravvisato delle cose che vanno migliorate: "In questo campionato spesso le gare sfuggono al controllo. I giocatori devono saper gestire le situazioni ed è importante avere la tattica giusta. La mia prima partita ufficiale in Premier League è stata fantastica. Prima della gara avevo percepito l'entusiasmo dei tifosi, volevano vedere una squadra seria e pronta a dare tutto. Questa è stata solo la mia prima partita, ma è stato un buon inizio".