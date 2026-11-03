Il dibattito sul livello della Saudi Pro League rispetto ai principali campionati europei continua ad alimentare il confronto tra i protagonisti del calcio internazionale. Dopo la controversa opinione di Cristiano Ronaldo sul confronto tra Ligue 1 e campionato arabo, in cui il fenomeno portoghese sottolineava come la Saudi Pro League fosse un campionato mediamente superiore a quello francese (fatta eccezione per il PSG), a intervenire sulla questione stavolta è Natham Zézé, attuale difensore del Neom (squadra araba) ed ex giocatore del Nantes. Esprimendo una valutazione diversa da CR7, il giovane centrale francese, nonostante i progressi del calcio saudita e la qualità di diverse squadre, ha precisato come, dal suo punto di vista, la Ligue 1 conservi ancora un vantaggio complessivo sulla Saudi Pro-League, soprattutto, per ciò che riguarda pubblico e intensità.

Zézé: "Mi aspettavo un livello inferiore"

Intervistato ai microfoni di Transfermarkt,ha inizialmente discusso delle ragioni che lo hanno portato a firmare lo scorso anno per una squadra saudita, dichiarando: "L'aspetto finanziario è stato un fattore, non lo nego. Tuttavia, importante è stata anche la presenza dell'allenatoree di diversi giocatori francofoni in squadra come Alexandre Lacazette, Said Benrahma, Amadou Koné, Malang Sarr, i quali continuano a farmi crescere e maturare".

Proseguendo, il difensore ex Nantes ha commento il suo arrivo in Saudi Pro League, dicendo: "Mi aspettavo un livello inferiore, ma quando giochi contro le prime dieci o dodici squadre del campionato, è davvero simile alla Ligue 1. Molti giocatori sauditi hanno il livello per giocare in Europa, mi hanno sorpreso positivamente. Non rimpiango affatto la mia scelta".

🚨 NATHAN ZÉZÉ 🇫🇷, qui évolue en Arabie Saoudite, CONTREDIT CRISTIANO RONALDO 🇵🇹 SUR LE NIVEAU DE LA LIGUE 1 ET DE LA SAUDI PRO LEAGUE 🇸🇦👇 :



🗣️ « La Ligue 1 est quand même un cran au-dessus. L’intensité est toujours élevée, contrairement à ici, même si ce n’est pas forcément… pic.twitter.com/dNt191OTJs — Actu Foot (@ActuFoot_) November 3, 2026

"La Ligue 1 è ancora un gradino sopra"

Nel corso dell'intervista, il calciatore francese ha poi commentato il punto di vista di Cristiano Ronaldo , rispondendo: "Campionato saudita superiore alla Ligue 1 come dice Cristiano Ronaldo? No, non credo.. L'intensità è sempre alta, a differenza del calcio saudita, anche se il distacco non è poi così grande".

RIYAD, ARABIA SAUDITA - 20 OTTOBRE: Sadio Mané, dell'Al Nassr, salta per colpire di testa sotto la pressione di Nathan Zeze, del NEOM SC, durante la partita della Saudi Pro League tra Al Nassr e NEOM SC, disputata all'Al Awwal Park il 20 ottobre 2026 a Riyad, in Arabia Saudita. (Foto di Abdullah Ahmed/Getty Images)

Concludendo il suo intervento, Natham Zézé ha affermato: "Ritengo che la vera differenza risieda anche nella passione dei tifosi, il pubblico negli stadi della Saudi Pro League non è sempre presente. Nantes? Seguo tutte le partite. I miei obiettivi? Voglio arrivare il più in alto possibile con il mio club e prepararmi al meglio per l’Europeo Under-21 in modo tale da vincerlo".