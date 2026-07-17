La Francia avrà un nuovo commissario tecnico e risponde al nome di Zinedine Zidane. Vent'anni dopo la finale del Mondiale persa contro l'Italia ed il ritiro dal calcio giocato, infatti, il classe 1972 sta per tornare in Nazionale. Stavolta, però, Zizou non scenderà in campo con la maglia numero 10, bensì siederà in panchina e guiderà i connazionali che egli stesso sceglierà. L'ex allenatore del Real Madrid, quindi, sta per prendere il posto di Didier Deschamps, suo compagno di squadra sia ai tempi della Nazionale che alla Juventus.

Zidane sarà il commissario tecnico della Francia per i prossimi quattro anni

Dopo ben, l'avventura sulla panchina della Nazionale Francese di Deschamps sta per terminare. Domani sera, infatti, il tecnico allenerà per l'ultima volta Les Bleus in occasione della finale per ildel Mondiale 2026 contro l'. Nei suoi anni sulla panchina della selezione europea, il classe 1968 ha vinto la massima competizione intercontinentale otto anni fa e lanel. Al suo posto arriverà un altro grande simbolo del calcio transalpino, che ha scritto pagine di storia di questo sport: Zinedine Zidane.

Madrid, Spagna - 16 luglio 2024: Il nuovo acquisto del Real Madrid, Kylian Mbappe (dx) salutato dall'ex giocatore ed allenatore del Real Madrid, Zinedine Zidane alla sua presentazione all'Estadio Santiago Bernabeu. (Foto di David Ramos/Getty Images)

Da diversi mesi, Zizou era il favorito per la panchina della Nazionale del suo Paese ma adesso c'è la sicurezza. Negli ultimi minuti, infatti, sui suoi profili social il noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha riportato con il suo consueto slogan "HERE WE GO!" che Zidane sarà il nuovo commissario tecnico della Nazionale Francese. Cinque anni dopo aver concluso la sua seconda esperienza sulla panchina del Real Madrid, quindi, il 54enne tornerà ad allenare. Nei prossimo giorni, il vincitore del Pallone d'Oro nel 1998 firmerà il contratto che lo legherà ai Coqs per i prossimi quattro anni. In questo periodo, Zizou allenerà la Francia in Nations League, alle qualificazioni per l'Europeo del 2028 ed anche quelle per il Mondiale nel 2030.