Avrebbe avuto un rapporto con una minorenne contattata tramite un tuttofare dell'agenzia che avrebbe organizzato serate.
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Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, è indagato dalla procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sulla prostituzione minorile. Stando a quanto riportato da Repubblica, il calciatore ha ricevuto oggi l'avviso di garanzia e sarà interrogato.
Bastoni indagato dalla procura di MilanoAlessandro Bastoni, difensore dell'Inter, classe 1999 è sotto indagine da parte della procura di Milano nell'ambito di una importante inchiesta sulla prostituzione minorile. Il difensore, infatti, ha ricevuto oggi, 30 giugno, l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Avrebbe avuto un rapporto con una ragazza minorenne di 17 anni. Oltre all'avviso di garanzia per l'interista, la Guardia di Finanza ha ha notificato atti per un invito a rendere sommarie informazioni ad altri tre giocatori che non sono indagati ma vengono chiamati esclusivamente in qualità di testimoni: Daniel Maldini, Riccardo Calafiori e Kevin Bonifazi. I loro non sono gli unici nomi di calciatori che figurano nel lungo elenco di parole chiave nelle chat in possesso della procura: sono ben 64 di ogni club, molti di Serie A. Dal Milan all’Inter, dalla Juve alla Lazio fino alla Nazionale.
Alessandro Bastoni, 27 anni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano. Il 30 giugno ha ricevuto l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Il suo nome è legato all'inchiesta sulla "agenzia delle… pic.twitter.com/7tqcugqK7G— Repubblica (@repubblica) June 30, 2026
L'inchiesta sull'agenzia delle escortL'inchiesta sul giro di prostituzione minorile, guidata dall'aggiunta Bruna Albertini e della pm Rosaria Stagnaro, con il supporto della GDF, si incentra su una sorta di “agenzia delle escort” di Cisinello Balsamo. Secondo le accuse, infatti, questa agenzia nota come “Made”, avrebbe organizzato dei grandi party, serate tutto incluso, per vip e calciatori. L'obiettivo è quello di ricostruire il giro, capire chi organizzava le serate, chi vi prendeva parte, chi reclutava le ragazze e chi le accompagnava. Bastoni è il primo calciatore indagato. La vicenda in cui sarebbe coinvolto, però, è da chiarire: la ragazza, già sentita come testimone, avrebbe detto che fra loro non vi sono stati rapporti. Dell'incontro, però, c'è traccia nelle carte dell'inchiesta. Sarebbe stato uno dei tuttofare dell'agenzia, infatti, a mettere in contatto il calciatore nerazzurro con la ragazza minorenne.
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