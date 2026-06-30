Il difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni, è indagato dalla procura di Milano nell'ambito dell'inchiesta sulla prostituzione minorile. Stando a quanto riportato da Repubblica, il calciatore ha ricevuto oggi l'avviso di garanzia e sarà interrogato.

Bastoni indagato dalla procura di Milano

Alessandro Bastoni, 27 anni, difensore dell'Inter e della Nazionale, è indagato per prostituzione minorile dalla procura di Milano. Il 30 giugno ha ricevuto l'avviso di garanzia e sarà interrogato nei prossimi giorni. Il suo nome è legato all'inchiesta sulla "agenzia delle… pic.twitter.com/7tqcugqK7G — Repubblica (@repubblica) June 30, 2026

L'inchiesta sull'agenzia delle escort