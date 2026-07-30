Castro alla Roma, Dovbyk al Bologna: ora è ufficiale. Dopo l'addio all'argentino, i rossoblù annunciano l'arrivo dell'ucraino.
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Dopo le visite mediche, è arrivata l'ufficialità: Artem Dovbyk sarà un calciatore del Bologna. L'attaccante, arrivato dalla Roma nell'affare Castro, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto - fissato intorno ai 17 milioni - alla corte di Domenico Tedesco.
Dovbyk-Bologna, ora è ufficiale
Lo scambio di attaccanti sull'asse Roma-Bologna è andato a buon fine. Dopo l'ufficialità del trasferimento di Santiago Castro nella capitale, sponda giallorossa del Tevere, è arrivata anche la conferma del trasferimento di Dovbyk a Bologna. L'attaccante potrà essere da subito a disposizione del club felsineo. Il trasferimento, a differenza di quello dell'argentino però, non è a titolo definitivo. I rossoblu si sono infatti assicurati le prestazioni dell'ucraino in prestito con diritto di riscatto. La cifra del riscatto si aggira attorno ai 17 milioni.
Il comunicato ufficiale del clubLa notizia è stata diffusa direttamente dalla società emiliana, con un comunicato ufficiale. "Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dalla AS Roma il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Artem Dobvyk, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 con opzione per l’acquisizione definitiva". Dovbyk, come sottolineato dallo stesso comunicato, sarà il primo ucraino della storia del Bologna. "Primo ucraino nella storia del Club, Artem è un attaccante moderno, capace di unire forza fisica, potenza e qualità nelle soluzioni offensive. Nato nel 1997, completa il proprio percorso di crescita in patria, affermandosi prima con il Dnipro-1 e successivamente consacrandosi in Europa, dove si distingue per senso del gol, capacità di attaccare la profondità e presenza nell’area di rigore".
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