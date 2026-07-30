Dopo le visite mediche, è arrivata l'ufficialità: Artem Dovbyk sarà un calciatore del Bologna. L'attaccante, arrivato dalla Roma nell'affare Castro, si trasferisce in prestito con diritto di riscatto - fissato intorno ai 17 milioni - alla corte di Domenico Tedesco.

Dovbyk-Bologna, ora è ufficiale

ROMA, ITALIA – 21 luglio: Il giocatore della AS Roma Artem Dovbyk durante una sessione di allenamento presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini il 21 luglio 2026 a Roma, Italia. (Foto di Fabio Rossi/AS Roma via Getty Images)

Lo scambio di attaccanti sull'asse Roma-Bologna è andato a buon fine. Dopo l'ufficialità del trasferimento di Santiago Castro nella capitale, sponda giallorossa del Tevere, è arrivata anche la conferma del trasferimento di Dovbyk a Bologna. L'attaccante potrà essere da subito a disposizione del club felsineo. Il trasferimento, a differenza di quello dell'argentino però, non è a titolo definitivo. I rossoblu si sono infatti assicurati le prestazioni dell'ucraino in prestito con diritto di riscatto. La cifra del riscatto si aggira attorno ai 17 milioni.

Il comunicato ufficiale del club

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