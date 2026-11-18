Il rigore lo guardò. Poi arrivarono la corsa sotto la curva con i giocatori e i tifosi ad aspettarlo fuori dal campo, pronti a portarlo in trionfo. Nel derby tra Casertana e Salernitana, Salvatore Campilongo ha conosciuto anche questa gioia: vincerlo dalla panchina rossoblù, con il gol di Mancosu al 93’, il 6 gennaio 2015. Un ricordo che conserva insieme a quelli delle stagioni da calciatore, vissute con entrambe le maglie.

"Si giocava il giorno dell’Epifania, con un vento e un freddo terribili. Il rigore l’ho guardato. Poi i ragazzi mi hanno portato sotto la curva a esultare insieme a loro. Quando sono uscito dal campo ho trovato i capi ultras, che mi hanno portato in trionfo. È stata una giornata fantastica". Intervenuto in esclusiva ai microfoni di DerbyDerbyDerby, Campilongo riparte da quelle emozioni per raccontare una rivalità capace di accompagnare un’intera settimana. E per analizzare una nuova sfida nella quale, secondo lui, l’intensità della Casertana e le giocate degli attaccanti granata possono pesare molto.

Campilongo: "dal lunedì si respirava un’altra aria"

Prima delle indicazioni tattiche vengono le voci della città.ricorda quanto fosse difficile, per un calciatore, dimenticare anche soltanto per qualche ora l’avvicinarsi del derby. "Il primo pensiero è sicuramente la forte rivalità tra le due tifoserie. Quando si avvicinava questa partita, venivano coinvolte la squadra e tutta la città. Già dal lunedì si respirava un’aria diversa rispetto alle altre settimane". Bastava una passeggiata in centro per ricevere una richiesta precisa: "Era un continuo parlare della partita. Sentivamo ripetere sempre la stessa frase: “Sasà, domenica dobbiamo vincere, devi fare due gol!”. Andava avanti così per tutta la settimana".

Un coinvolgimento che Campilongo ha conosciuto da entrambe le parti, esattamente come il doppio ex Massimo Battara, e che ritrova nel confronto tra le due piazze: "Sono molto simili per passione, trasporto e calore: entrambe vogliono vincere. Negli ultimi anni la differenza l’hanno fatta soprattutto le categorie. La Salernitana ha vissuto l’apice con la promozione in Serie A, mentre a Caserta il presidente D’Agostino sta lottando da tempo per riportare la squadra in B". Per questo, dalla panchina, aggiungere tensione può diventare controproducente. "Queste sono partite nelle quali l’allenatore deve essere bravo a non caricare troppo i giocatori. A tenere alta l’adrenalina ci pensano già i tifosi".

Il derby al Pinto tra Casertana e Salernitana

Salerno, il Vestuti e i legami rimasti

Il capitolo granata riportaalla stagione 1987/88, cominciata con ambizioni che i risultati non riuscirono a sostenere. "Arrivai in una grande città e in una piazza che, per tradizione, era abituata a disputare campionati di vertice. Quell’anno partimmo con grandi aspettative, che poi naufragarono dopo una quindicina di partite".

Di quell’esperienza sono rimasti rapporti che il tempo non ha interrotto. Uno, in particolare, ha contribuito a riunire tanti protagonisti di quegli anni: "Sono rimasto legato ad alcuni compagni, soprattutto a Matteo Mancuso. In questi anni ha creato un gruppo nel quale è riuscito a riunire quasi tutti noi calciatori passati in maglia granata ai tempi del Vestuti. Infatti, il gruppo si chiama proprio “Quelli del Vestuti". Se dovesse scegliere un compagno di allora da riportare in campo per questo derby, Campilongo punterebbe sul carattere: "Di Battista. Non mollava mai, era un guerriero e non voleva perdere".

La promozione della Casertana: «Eravamo diventati una famiglia»

, invece, il ricordo conduce alla promozione ininsiste soprattutto sulle difficoltà attraversate prima di raggiungere il traguardo. "Eravamo partiti malissimo. Dopo due partite fu esonerato il compianto mister, poi arrivò mister, ma inizialmente i risultati non cambiarono".

La squadra riuscì a reggere quel momento grazie alla compattezza dello spogliatoio e al sostegno della società. "La nostra forza era un gruppo solidissimo, che non si è mai smarrito. Un contributo importante arrivò anche dalla società, con le famiglie Cuccaro e Acconcia. Nel girone di ritorno raggiungemmo un traguardo che, dopo quello d’andata, sembrava irraggiungibile. Quel gruppo era diventato una famiglia". Il nome scelto per rappresentare quella Casertana è quello di Marco Serra: "Un centrale difensivo straordinario, con il vizio del gol. Soprattutto, era un grande leader, sia in campo sia dentro lo spogliatoio".

Stellone e Di Bari, il derby visto da Campilongo

Sul presente rossoblù,parte dalla conoscenza diretta di Roberto, avuto come calciatore a Frosinone. "È stato un mio giocatore in Serie B, quindi lo conosco molto bene. Secondo me ha ereditato una grande squadra, che con l’allenatore precedente non riusciva a esprimere tutto il proprio potenziale. Oggi penso che questapossa ambire a disputare un campionato importante". Nell’idea di calcio di Stellone riconosce anche qualcosa del proprio lavoro: "Conoscendo Roberto, so che vuole sempre proporre un, come ho cercato di fare anch’io in questi anni da allenatore".

Dall’altra parte c’è Vito Di Bari, chiamato a incidere sulla Salernitana. Per Campilongo, il primo intervento di un tecnico che subentra riguarda le opportunità e le motivazioni dei singoli. "Un allenatore che arriva può avere il vantaggio di rimettere tutti i calciatori sullo stesso piano e fare le proprie scelte. Questo vale soprattutto per chi, prima del suo arrivo, aveva trovato poco spazio. Poi bisogna essere capaci di toccare le corde giuste di ogni giocatore".

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Campilogno: "La Casertana deve pressare alta. Occhio ad Achik"

L’indicazione tattica più netta riguarda l’atteggiamento che i rossoblù potrebbero adottare per mettere in difficoltà gli avversari. "Lapotrebbe sfruttare molto l’intensità e l’aggressività, andando a prendere alta lae impedendole di giocare. I granata possono soffrire questo tipo di atteggiamento: se li pressi e non li lasci ragionare, possono andare in difficoltà".vede però dei progressi nella squadra di Di Bari: "Oggi mi sembra una Salernitana più quadrata, con una propria identità più riconoscibile rispetto alla gestione precedente. Secondo mele ha già dato una buona impronta". Le risorse offensive restano un punto centrale della sua analisi. "La Salernitana può puntare sulle giocate di, sulle capacità e sull’esperienza dei propri attaccanti nel trovare il gol".

Da ex attaccante, i primi nomi sul suo taccuino sono quelli di Lescano e Manconi: "Possono sicuramente fare gol. Manconi, in particolare, mi piace molto. Se invece devo indicare un calciatore capace di rompere l’equilibrio della partita, dico Achik". Le due squadre arrivano al confronto con sensazioni differenti. Campilongo mette da una parte l’amarezza rossoblù, dall’altra la spinta ricevuta dai granata nell’ultima vittoria. "La Casertana, se riuscisse a vincere, si ritroverebbe in una posizione di classifica migliore rispetto alla Salernitana. La sconfitta di Cosenza, però, ha lasciato un po’ di amarezza nell’ambiente, perché ci si aspettava una vittoria. La Salernitana, invece, arriva da un grande successo contro una corazzata come il Catania. Una vittoria che potrebbe averle dato una bella carica di energia, nonostante la spaccatura tra società e tifosi".

PIACENZA, ITALIA - 16 GENNAIO: L’allenatore dell’Empoli FC Salvatore Campilongo durante la partita di Serie B tra Piacenza ed Empoli allo stadio Leonardo Garilli il 16 gennaio 2010 a Piacenza, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

L’addio al Real Aversa e la voglia di ripartire dai giovani

Nel presente dic’è anche la conclusione dell’esperienza al. Sulle dimissioni, il tecnico spiega le ragioni della propria scelta senza entrare nei singoli episodi. "È stata una decisione nella quale ha prevalso la mia professionalità. Purtroppo si era creato un meccanismo che, a un certo punto, un allenatore non può più tollerare. Questo mi ha portato a dare le dimissioni".

Resta il rammarico per quanto la squadra avrebbe potuto raccogliere: "Credo che il bilancio potesse essere migliore, ma penso che in alcune partite siamo stati anche un po’ sfortunati: abbiamo prodotto tantissime palle gol, facendo però fatica a buttarla dentro". La voglia di allenare, invece, è intatta. Campilongo ha già un’idea precisa del progetto dal quale vorrebbe ripartire: "Vorrei tornare subito in campo, perché non ho mai perso la voglia di allenare. Mi piacerebbe lavorare con i giovani: credo che il futuro sia dalla loro parte. Basta con quei calciatori che hanno poca voglia di allenarsi e di rispettare determinate regole".