Prima la Casertana, poi la Salernitana. Due maglie, due esperienze e un percorso che ha legato Massimo Battara a due delle piazze più appassionate del calcio campano, che portano con sè un derby storico e grande rivalità. Portiere genovese, protagonista in rossoblù per tre stagioni e successivamente tra gli artefici della storica promozione granata in Serie B nel 1990, Battara ha attraversato un pezzo importante della storia sportiva di entrambi i club, un viaggio professionale vissuto in un calcio profondamente diverso da quello attuale, fatto di appartenenza, sacrificio, legame territoriale e con il proprio tifo. Alla vigilia della nuova sfida tra Casertana e Salernitana, il suo profilo rappresenta il perfetto punto d'incontro tra due storie sportive intrecciate dalla rivalità campana.

Battara prima della Campania: le origini e il suo percorso

Nato a Genova il 3 maggio 1963,cresce in una famiglia profondamente legata al mondo del calcio: anche suo padre, scomparso proprio recentemente, è stato infatti un portiere e una figura conosciuta nell'ambiente blucerchiato, portando il figlio a raccogliereimportante, che inevitabilmente lo accompagna nella costruzione della propria identità sportiva. Essere figlio d'arte, tuttavia, non significa avere la strada spianata, ma anzi significa convivere con aspettative e paragoni, plasmando la propria dimensione attraverso il lavoro, il sacrificio e le prestazioni. Il percorso di Massimo prende forma nei, con le esperienze ale in diverse realtà del calcio italiano: dopo le tappe con, passa anche per

Per il giovane Battara sono anni di crescita, nei quali il neo estremo difensore accumula esperienza e cerca continuità, prima di trovare nella Casertana un ambiente in cui crescere e diventare un punto di riferimento. Non è ancora il momento dei grandi palcoscenici internazionali, ma è proprio attraverso queste annate che costruisce le basi della propria carriera, lavorando scrupolosamente sui principi fondamentali del proprio ruolo.

Battara, le tre stagioni da protagonista a Caserta

L'approdo alla, nell'estate nel, rappresenta una svolta per, trovando in rossoblù la possibilità di misurarsi con continuità nel campionato di Serie C1 e di affermarsi come uno dei portieri più affidabili della categoria, appena a. La sua esperienza all'ombra della Reggia si sviluppa nell'arco di tre stagioni, dall'86 all'89, durante le quali diventaper la squadra. I numeri raccontano bene il peso del suo spessore:complessive in campionato con la maglia del Falchetti, distribuite tra le tre annate, con un rendimento costante che gli permette di conquistare la fiducia dell'ambiente e di consolidare la propria reputazione di giovane promessa dei pali.

A Caserta, Battara vive quindi una fase cruciale della propria maturazione sportiva, favorito, sotto un certo aspetto, dalla differenza netta di visione nei riguardi del calcio dell'epoca, rispetto a quello attuale: lo stesso ex portiere, ricordando successivamente quel periodo, ha parlato apertamente di un calcio più romantico, nel quale anche la dimensione umana e il rapporto con il gruppo avevano un peso differente e particolare, più spontaneo e meno costruito. Meno tecnologia, meno strumenti di analisi, preparazione affidata spesso all'esperienza quotidiana sul campo e alla conoscenza soggettiva da parte dei protagonisti: insomma, un calcio vissuto e giocato interamente sul prato, a 360 gradi. Tre stagioni che hanno lasciato un segno e che hanno preparato il terreno per l'esperienza successiva, quando nell'estate del 1989 il suo percorso prende una nuova direzione: dalla Casertana, Battara passa alla Salernitana, in un'operazione che portò il portiere ligure a Salerno e il suo ex compagno Marco Romiti nella direzione opposta.

Salernitana, l'anno della promozione

L'esperienza granata rappresenta probabilmente il capitolo più significativo della carriera da calciatore di Battara: dopo il trasferimento nell'estate dell'89, il portiere si inserisce nellaguidata da, una squadra destinata ad entrare nella memoria collettiva della tifoseria. È la formazione del presidente Soglia, di Agostino Di Bartolomei e di un gruppo che, attraverso la compattezza, riesce a realizzare un'impresa attesa da oltre vent'anni.

La stagione 1989/90 è infatti quella del ritorno in Serie B dopo 23 anni, culminata in un traguardo storico, che restituisce entusiasmo ad una piazza e ad un'intera città, e che vede proprio Battara tra i protagonisti principali: il portiere conclude infatti la sua annata con 31 presenze e 21 gol subiti, ma soprattutto con un dato storico per quella stagione, come i 625 minuti complessivi nei quali ha mantenuto la porta inviolata. Un'imbattibilità costruita attraverso sei partite nelle quali la Salernitana riesce a raccogliere 11 punti su 12 disponibili, rivelatasi decisiva per alimentare - e concretizzare - la corsa alla promozione.

MALTA, MALTA - 25 MARZO: L'allenatore del portiere Italia Massimo Battara partecipa durante una sessione di allenamento per l'Italia il 25 marzo 2023 a Malta, Malta. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Tra le qualità di Battara strutturate negli anni, emerge quella di para-rigori: durante quell'annata, il portiere riesce a neutralizzare conclusioni dal dischetto di centravanti italiani che hanno fatto la storia di questo sport, come Fabrizio Ravanelli, allora alla Casertana prima di approdare alla Juventus, ma anche Gaetano Musella, in forza al Palermo. Interventi che contribuiscono ad alimentare il ricordo di un portiere determinante nella conquista della promozione. Il ritorno nella seconda massima categoria, rappresenta senza subbio un momento indimenticabile per tutta la città, non solo per la Salernitana, che ritrova una categoria prestigiosa anche per il proprio portiere Battara, il quale in quel momento può considerarsi a pieno titolo uno degli artefici di quella cavalcata trionfale.

Nella stagione successiva, la 1990/91, il portiere ligure resta in granata per assaporare l'esperienza della Serie B, ma l'annata si concluse con una dolorosa retrocessione dopo appena una stagione, quando il 26 giugno 1991 la Salernitana uscì sconfitta dallo spareggio per la salvezza contro il Cosenza. Una conclusione amara, che fu anche l'epilogo dell'esperienza di Battara a Salerno dopo 72 presenze tra i pali in due stagioni, nelle quali ha conosciuto tanto la gioia di una promozione storica quanto la delusione di una 'drammatica' retrocessione.

Il ritiro e la 'seconda vita' di Battara: le esperienze internazionali

Caricamento post Instagram...

Conclusa la seconda avventura in Campania,prosegue il proprio percorso da calciatore con le sueprima del ritiro:e poi, entrambe in Serie B, con infine una breve parentesi al, prima di appendere definitivamente inel, all'età di 32 anni. La fine della sua carriera agonistica, tuttavia, ne rappresenterà l'inizio della, destinata a regalargli soddisfazioni ancora maggiori: Battara sceglie infatti di rimanere nel mondo del calcio, specializzandosi nella. Una decisione che si rivela particolarmente felice e che lo porta a lavorare in alcune delle società piùdel panorama internazionale.Dopo le prime esperienze in Italia con, il suo percorso si arricchisce di collaborazioni di assoluto prestigio: arrivano il, lo, l'e lo, club che ne costruiscono piano piano il secondo curriculum lavorando quotidianamente e a stretto con portieri di alto livello. Poi, dal 2018 al 2023, il passaggio significativo riguarda l'incarico nella, all'interno dello staff tecnico di, vivendo cosi da protagonista a bordo campo anche il trionfo aglidel, un'altra pagina memorabile della sua carriera, anche se questa volta lontano dai pali. Nel suo percorso incrocia cosie, parlando dei fratelli Antonio e Gigi in un'intervista del 2025 rilasciata a 'SalernitanaNews', non mancò di sottolineare quanto possa essere impegnativo portare un cognome importante, facendo riferimento indirettamente alla sua esperienza personale di

CESENA, ITALIA - 06 GIUGNO: Gianluigi Donnarumma dell'Italia e il portiere allenatore italiano Massimo Battara scherzano durante la sessione di allenamento allo stadio Manuzzi il 06 giugno 2022 a Cesena, Italia. (Foto di Claudio Villa/Getty Images)

Casertana-Salernitana: una sfida che riporta alla memoria il doppio ex

Ilcon le due realtà campane non si è esaurito con la fine della carriera da calciatore e in occasione dei precedenti incroci datati maggio 2026,aveva ricordato con affetto entrambe le esperienze, soffermandosi soprattutto sulle caratteristiche delle due piazze: "Sono due piazze speciali per chi ha la passione di questo meraviglioso sport", aveva spiegato, evidenziando come l'intensità dell'ambiente rappresenti unoimportante per chi scende in campo. Il suo ricordo più bello di Salerno rimane legato alladel gruppo nella stagione 1989/90, annata della, descrivendo quell'alchimia collettiva come un aspetto fondamentale per poter poi fare la differenza in campo.

Adesso, Casertana e Salernitana tornano ad affrontarsi in Serie C, in una partita che mette di fronte due società dalla storia importante e due tifoserie accomunate da una passione profonda, in una categoria che entrambe vorrebbero lasciare al più presto. Per Massimo Battara sarà inevitabilmente un appuntamento speciale, almeno sul piano dei ricordi, mentre sul campo non ci sarà spazio per la nostalgia ma solo per i tre punti. Tuttavia, la storia di questo doppio ex resterà una delle tante ragioni per cui una gara come Casertana-Salernitana non sarà mai una partita come le altre.