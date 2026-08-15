Alessandro Diamanti, dopo aver incantato con le sue giocate in campo, nell'aprile 2023 appende gli scarpini al chiodo. Dopo una carriera lunga 23 anni, che lo ha visto girare il mondo, Italia, Cina, Inghilterra e Australia sono le nazioni che hanno avuto l'onore di vedere il fantasista giocare e dare spettacolo.

Oggi Alino si appresta a vivere un nuovo esordio: stavolta come allenatore. Dopo una positiva esperienza in Australia al Melbourne City, culminata con la storica promozione in NPL Victoria, Diamanti fa ritorno in Italia alla guida del Cesena.

Sin dai primi istanti e dalle prime parole rilasciate, l'ex calciatore ha abbracciato il concetto di sana follia, già presente nella tesi discussa durante l'esame da allenatore a Coverciano.

Il debutto ufficiale di Alessandro Diamanti in Italia: l'idea tattica

In Italia sappiamo quanto sia difficile parlare di calcio. Diamanti è pronto a dimostrare il proprio valore anche come allenatore. L'esordio ufficiale avverrà. Le amichevoli estive raccontano di

MELBOURNE, AUSTRALIA - 4 DICEMBRE: Alessandro Diamanti del Western United viene sfidato da Curtis Good del Melbourne City durante la partita maschile di A-League tra Melbourne City e Western United all'AAMI Park, il 4 dicembre 2021 a Melbourne, Australia. (Foto di Robert Cianflone/Getty Images)

Essendo cresciuto a contatto con il City Group a Melbourne, l'idea tattica di Alino si rispecchia nel 4-3-3, modulo utilizzato anche nei test estivi pre-stagionali, che hanno fornito spunti interessanti. 3 vittorie e 1 solo pareggio per la squadra di Alino, mettendo in risalto alcuni aspetti: la difesa attenta e rocciosa, con 0 gol subiti in quattro partite, ma anche una fase offensiva ben curata, con 7 gol in altrettante partite.

Il modus operandi del tecnico è la trasparenza: la sua comunicazione è chiara, senza frasi fatte. Sa cosa vuole dai calciatori e sa cosa dire ai giornalisti, senza mai mascherare i propri pensieri. Questo stile di comunicazione viene utilizzato anche con i suoi calciatori, ai quali chiede coraggio: non vuole che venga svolto il semplice compitino tattico, ma preferisce chi salta l'uomo e sappia rischiare la giocata.

Alessandro Diamanti: la gestione della pressione

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Da calciatore ha sempre gestito la pressione in modo egregio: mai una parola fuori posto, sempre composto ed elegante. Questa metodologia la utilizza anche in panchina. Per lui è importante trasformare la pressione mediatica e quella della partita in energia da utilizzare una volta scesi in campo, per arrivare al risultato. Questo comportamento di Diamanti è anche un modo per: il mister fa da spugna edei media.Concetto importante portato avanti dall'ex fantasista è quello di non dimenticare mai quanto, spingendo la squadra ad affrontare ogni partita con

L'esordio in Italia come allenatore si avvicina sempre di più: le basi e gli spunti ci sono. La sfida al Mapei Stadium non sarà facile: il Cesena parte con gli sfavori del pronostico, ma con il suo 4-3-3 tutto fantasia Diamanti potrà sicuramente mettere in difficoltà una squadra sulla carta più forte. L'esordio è fissato per lunedì 17 agosto, nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Sassuolo. (Cesena FC)

Non resta che attendere e goderci questo derby emiliano-romagnolo.