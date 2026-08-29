Sassuolo-Torino e la splendida iniziativa per sostenere gli amici a 4 zampe

Sebastiano Esposito, dopo un mese vissuto dietro le quinte in seguito alla rottura con il Cagliari, ha scelto il Sassuolo. Il classe 2002 andrà a sostituire Andrea Pinamonti, diventato il centravanti della Lazio. A soli 24 anni, il club neroverde è la decima squadra nella carriera del campano.

Il comunicato del Sassuolo

"L’comunica di aver acquisito dal Cagliari le prestazioni sportive del calciatore(attaccante, 2002), con la formula del prestito con diritto di opzione fino al 30 giugno 2027. Il passaggio alle giovanili dell’arriva nel 2014, e Sebastiano si mette in mostra in categorie superiori alla sua tanto da esordire in Primavera a 16 anni. A marzo del 2019 debutta con la prima squadra in, rendendolo il più giovane debuttante in una competizione europea per il club. L’annata 2019/2020 la trascorre con i grandi, esordendo prima in(il più giovane nella storia dell’Inter in questa coppa) e dopo 3 giorni in, diventando il primo 2002 del campionato. La titolarità arriva il 21 dicembre 2019, a San Siro contro il Genoa, e Sebastiano trova anche la prima rete.

CAGLIARI, ITALY - MAY 09: Sebastiano Esposito del Cagliari in azione durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e Udinese Calcio allo Stadio Sant'Elia il 9 maggio 2026 a Cagliari, Italia. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)Nel 2024 Sebastiano torna in Serie A, all’Empoli: dopo il gol all’esordio in Coppa Italia, segna altre 9 volte in 37 presenze. A fine prestito partecipa con l’Inter al Mondiale per Club prima di trasferirsi al Cagliari con diritto di opzione in caso di salvezza, a cui contribuisce con 8 gol e 6 assist, segnando la sua prima rete contro il Sassuolo nella vittoria neroverde in Sardegna. Tra le file della Nazionale Azzurra già dall’Under 16, nelle giovanili Esposito registra 52 presenze, segnando 26 reti, conquistando il secondo posto all’Europeo Under 17 nel 2019.

Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Sebastiano!"

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