L'attaccante classe 2002 riparte dal Sassuolo: è lui il post Pinamonti
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Sebastiano Esposito, dopo un mese vissuto dietro le quinte in seguito alla rottura con il Cagliari, ha scelto il Sassuolo. Il classe 2002 andrà a sostituire Andrea Pinamonti, diventato il centravanti della Lazio. A soli 24 anni, il club neroverde è la decima squadra nella carriera del campano.
Il comunicato del Sassuolo"L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver acquisito dal Cagliari le prestazioni sportive del calciatore Sebastiano Esposito (attaccante, 2002), con la formula del prestito con diritto di opzione fino al 30 giugno 2027. Il passaggio alle giovanili dell’Inter arriva nel 2014, e Sebastiano si mette in mostra in categorie superiori alla sua tanto da esordire in Primavera a 16 anni. A marzo del 2019 debutta con la prima squadra in Europa League, rendendolo il più giovane debuttante in una competizione europea per il club. L’annata 2019/2020 la trascorre con i grandi, esordendo prima in Champions League (il più giovane nella storia dell’Inter in questa coppa) e dopo 3 giorni in Serie A, diventando il primo 2002 del campionato. La titolarità arriva il 21 dicembre 2019, a San Siro contro il Genoa, e Sebastiano trova anche la prima rete.
CAGLIARI, ITALY - MAY 09: Sebastiano Esposito del Cagliari in azione durante la partita di Serie A tra Cagliari Calcio e Udinese Calcio allo Stadio Sant'Elia il 9 maggio 2026 a Cagliari, Italia. (Photo by Enrico Locci/Getty Images)Nel 2024 Sebastiano torna in Serie A, all’Empoli: dopo il gol all’esordio in Coppa Italia, segna altre 9 volte in 37 presenze. A fine prestito partecipa con l’Inter al Mondiale per Club prima di trasferirsi al Cagliari con diritto di opzione in caso di salvezza, a cui contribuisce con 8 gol e 6 assist, segnando la sua prima rete contro il Sassuolo nella vittoria neroverde in Sardegna. Tra le file della Nazionale Azzurra già dall’Under 16, nelle giovanili Esposito registra 52 presenze, segnando 26 reti, conquistando il secondo posto all’Europeo Under 17 nel 2019.
Da tutta la famiglia neroverde, benvenuto Sebastiano!"
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Meno pressioni ma più responsabilitàLa scelta di rompere con il Cagliari, nelle modalità che ormai sappiamo, dovrà fare seguito a un necessario miglioramento dell'attitudine, delle prestazioni e del bottino realizzativo. In questo senso, il Sassuolo sembra poter essere il contesto ideale, un'oasi di pace in cui tanti giocatori hanno dato il meglio di loro stessi, prima di spiccare il volo verso altri lidi. Ma Esposito dovrà guadagnarsi il posto da titolare, attualmente occupato da Bowie, forte dell'aver svolto la preparazione con Aquilani. Il tecnico ex Catanzaro, in conferenza stampa, ha esplicitamente dichiarato che i due possono coesistere, con Esposito sottopunta e pronto a girare intorno al gigante scozzese. Ma, la sensazione è che l'alternanza sarà alla base delle loro stagioni, a meno che uno dei due non prenda il sopravvento.
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